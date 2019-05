Relegation im Fußballkreis

Nach dem gestrigen ersten Relegationsspiel im Fußballkreis Buchen (siehe nebenstehenden Bericht) werden auf Kreisebene noch zwei Relegationsbegegnungen ausgetragen: Der Sieger der gestrigen Partie trifft am Pfingstmontag um 17 Uhr auf den Drittletzten der Kreisklasse A und spielt um den letzten freien Platz in der A-Klasse. Dies ist die SG Berolzheim/Hirschlanden, da der FV Laudenberg seine Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurückzieht und deshalb ans Tabellenende gesetzt wird (wir berichteten). Sollte der VfR Gommersdorf Verbandsliga-Relegation spielen müssen, dann fände diese Begegnung schon am Pfingstsonntag statt. Um den letzten freien Platz in der Kreisliga Buchen geht es am Freitag, 7. Juni, um 18.15 Uhr. Dabei treffen in Hainstadt der Kreisliga-Viertletzte Hardheim/Bretzingen und der A-Klassen-Vize SV Schlierstadt aufeinander. red

