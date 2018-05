Relegationskandidaten treffen im direkten Duell aufeinander

Anzeige

Nachdem sich der SV Edelfingen den Meistertitel schon vorzeitig gesichert hat, sorgt lediglich der Zweikampf um den Relegationsplatz noch für Spannung in der B4. Am Sonntag kann eine Vorentscheidung fallen, denn der Tabellendritte TSV Hohebach und der -zweite SV Wachbach II stehen sich an der Jagst im direkten Vergleich gegenüber. Obwohl bei sieben Punkten Rückstand auf Wachbach noch eine theoretische Chance besteht, hat der SV Harthausen vor der Hängepartie heute Abend beim Drittletzten in Tauberrettersheim und der hohen Hürde am Sonntag in Blaufelden das Thema Relegation natürlich bereits abgehakt. Auch der FC Billingsbach, der seine Visitenkarte in Creglingen abgibt, wird zumindest ein weiteres Jahr der B4 angehören. Mit einem Dreier gegen die SGM Weikersheim/Schäftersheim will der SV Edelfingen seine blütenweiße „Heimweste“ behalten. Ebenfalls vor eigenem Publikum sollten sich der TSV Laudenbach und der TSV Schrozberg gegen die Kellerkinder SGM Taubertal/Röttingen II bzw.SGM Westernhausen/Krautheim II behaupten können. Auf Revanche für die 0:1-Hinspielpleite sinnt der SV Rengershausen im Gastspiel beim SV Mulfingen II. Spielfrei ist die SGM Markelsheim/Elpersheim II. SGM Taubertal/Röttingen II – SV Harthausen (Vorrunde 0:6)): Das Lokalderby in Tauberrettersheim ist bereits zum dritten Mal angesetzt. Zunächst fiel es im März den miserablen Witterungsbedingungen zum Opfer und wurde, wie auch alle anderen Begegnungen des 19. Spieltages am 4. Mai neu angesetzt, dann entsprach der SV Harthausen dem Wunsch der Gastgeber auf Spielverlegung. Der Tabellenvierte ist heute Abend klarer Favorit beim Drittletzten.

TSV Hohebach II – SV Wachbach II (Vorrunde: 1:2): Vor dem direkten Aufeinandertreffen an der Jagst hat der SV Wachbach II (51 Zähler) einen Punkt Vorsprung und dazu noch das Nachholspiel am 1.Juni gegen den SV Edelfingen in der Hinterhand. Schon ein Remis beim TSV Hohebach wäre also ein Schritt mit Siebenmeilenstiefeln in Richtung Aufstiegsrelegation, da dann lediglich noch die beiden Heimspiele gegen die Außenseiter SGM Creglingen II/Bieberehren und SV Mulfingen II gewonnen werden müssten und selbst eine Niederlage gegen den Meister aus Edelfingen zu verkraften wäre. Die Hohebacher, die das Hinspiel in Wachbach mit 1:2 verloren, stehen folglich unter absolutem Zugzwang: Sie müssen am Sonntag unbedingt den Spieß umdrehen und ihren Gast schlagen. Auch bei einem Sieg und zwei weiteren Dreiern in den letzten Begegnungen bei der SGM Weikersheim/Schäftersheim II und zum Rundenschluss vor eigenem Publikum gegen den SV Edelfingen wären die Hohebacher noch auf zusätzliche Schützenhilfe angewiesen und müssten hoffen, dass der Konkurrent in seinen letzten drei Partien noch zwei weitere Zähler liegen lässt. Im Vorrundenspiel drehte der SVW nach 0:1-Rückstand mit einem Doppelschlag durch Björn Bliemeister und Fabian Hofmann kurz vor der Pause das Spiel gegen das Team der Ex- Wachbacher Marcel Feuchtmüller und Christian Wahl.

TSV Blaufelden – SV Harthausen (Vorrunde: 1:7): Das langjährige Kellerkind TSV Blaufelden ist nicht wiederzuerkennen: Von elf Begegnungen der zweiten Halbserie wurden acht gewonnen und lediglich eine einzige verloren. Mit 26 Zählern findet man die Schneider-Truppe auf dem zweiten Rang der Rückrundentabelle. Im Gesamtklassement ist der TSV Blaufelden, der sich am vergangenen Freitag in der Hängepartie beim TSV Laudenbach mit 3:2 behauptete, auf den sechsten Platz vorgerückt. Der SV Harthausen, der den Crailsheimer Altkreisvertretern im Hinspiel eine 1:7-Abfuhr erteilte, muss sich in Blaufelden „warm anziehen“.