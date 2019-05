Richtig sicher darf sich keiner fühlen

Die vorzeitige Meisterschafts-Entscheidung wurde vertagt. Nach der überraschenden Niederlage zuhause gegen Untermünkheim will es Spitzenreiter SG Sindringen/Ernsbach nun an diesem Sonntag richten. Das wäre nicht gut für die SGM Markelsheim/Elpersheim, denn in Elpersheim tritt dieses Mal der designierte Meister an und würde die SGM weiter auf einem Abstiegsplatz zurücklassen. Auch Platz zwei

...