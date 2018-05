Rippberg/W./G. bereits in Relegationsform

Anzeige

Die Gäste sind wegen Spielermangels nicht angetreten.

Höpfingen III – Merchingen abg.

Die Gäste haben diese Begegnung wegen Spielermangels abgesagt.

SpG Sennfeld III/Roigheim III/Leibenstadt II – SpG Rippberg-Wettersdorf- Glashofen. 0:8

Wie erwartet gestalteten die Gäste aus dem Odenwald die Partie. Technisch und spielerisch setztejn die ersatzgeschwächten Gastgeber wenig entgegen. In regelmäßigem Abständen fielen die Tore zum Halbzeitstand von 0:4. Wenig Änderung in der zweiten Hälfte: Die Gäste wären überlegen und schraubten das Ergebnis auf 8:0 hoch. Sie sind also schon in Relegationsform.

FC Hettingen II – FC Eubigheim 0:5

Die Gäste aus Eubigheim waren über die komplette Spielzeit etwas besser und führten bis zum Seitenwechsel Halbzeit verdient mit 3:0. Im zweiten Durchgang spielte der FCH zwar besser mit, doch Eubigheim erzielte zwei weitere Tore.

VfR Gommersdorf III – FSV Dornberg 8:0

Der VfR Gommersdorf III machte es schön gleichmäßig: vier Tore in der ersten und vier in der zweiten Hälfte. Die letzten beiden Treffer fielen allerdings erst in den den beiden Schlussminuten.

