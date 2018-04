Rippberg/W./Gl. mit Kantersieg

Anzeige

In einem sehr fairen Spiel nutzte Höpfingen seine Chancen in der ersten Hälfte besser und führte mit 3:0. In der zweiten Hälfte spielte der FSV deutlich unstrukturierter und baute daher nur noch wenig Druck auf. Dennoch wurden weitere Gegentreffer lange verhindert. Erst in der Schlussphase erhöhte der TSV Höpfingen III zum 6:0-Endstand.

Gommersd. III – TTSC Buchen 1:5

Die Gäste gingen bereits in der zehnten Minute mit 1:0 in Führung. S. Leutwein schaffte in der 25. Minute den Ausgleich. In der 28. Minute erzielte der TTSC das 2:1. Nach der Pause erhöhten die Gäste auf 5:1.

Schweinb. II – Sennfeld/R./L.II 1:3

In der 23. Minute gingen die Gäste nach einem Eckball in Führung. In der 31. Minute gelang N. Yildiz der Ausgleich. Es dauerte bis zur 70. Minute, ehe die Spielgemeinschaft – wieder nach einem Eckball – der erneute Führungstreffer gelang. Die Heimelf steckte nicht auf und bemühte sich, jedoch gelang den Gästen in der 82. Minute noch das Tor zum 3:1-Endstand

Rippberg/W./Gl. – Hettingen II 7:1

Nach einer schwächeren ersten Hälfte mit einer 2:1-Führung verdiente sich die Heimelf in der zweiten Hälfte den Sieg. Die Tore erzielten M. Sauer, D. Stanger, A. Gärtner, T. Sauer und T. Berberich (je 2x).

TSV Merchingen – Eubigheim 2:5

Mustafa Tülü glich in der zwölften Minute mit einem sehenswerten Treffer die Gästeführung aus. Mit einer leichten Feldüberlegenheit erzielte der FC Eubigheim noch zwei weitere Treffer zum 3:1-Pausenstand. In der 65. und 70. Minute schoss Eubigheim zwei weitere Treffer. In der 90. Minute verwandelte Ismail Mese für Merchingen einen Freistoß direkt zum 2:5-Endstand.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.04.2018