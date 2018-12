Robert Reisinger erklärt seinen Rücktritt

Unruhe: Beim TSV 1860 München wird es auf der Führungsebene erneut einen Wechsel geben. So hat Robert Reisinger überraschend seinen Rücktritt aus dem Aufsichtsrat des Vereins erklärt. Der Präsident der Münchner Löwen möchte sich künftig auf seine Rolle als Vertreter in der Geschäftsführungs-GmbH und als Beirat beschränken. Hintergrund des Rückstritts sind offenbar anhaltende Meinungsverschiedenheiten mit Investor Hasan Ismaik. In einer Erklärung, die auf der Homepage des Vereins veröffentlicht wurde, erklärt der 54-Jährige wörtlich: „Ich bin nach der Bewertung der Vorgänge zu dem Entschluss gelangt, mein Amt als Aufsichtsrat der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA zum 31.01.2019 niederzulegen. In Abstimmung mit dem Verwaltungsrat wird das Präsidium gem. Satzung Hr. Sebastian Seeböck als Nachfolger bestellen. Künftig werde ich mich auf meine Rolle als Vertreter in der Geschäftsführungs-GmbH und als Beirat beschränken. Es ist nach Ansicht des Präsidiums der Geschäftsführung der GmbH & Co. KGaA nicht mehr zumutbar, einen wirtschaftlichen Balanceakt mit persönlichem Risiko zu vollführen, weil ein Gesellschafter hoch pokert. Wir haben deshalb in unserer Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter der Geschäftsführungs-GmbH und unter Verweis auf die 50+1-Regelung der Geschäftsleitung der KGaA die Weisung erteilt, Planungen für den Profifußball nur noch mit nachgewiesenen und tatsächlich eingegangenen Mitteln zu führen. Genussscheine, Darlehen und vergleichbare Finanzierungsformen können auf Grund der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens künftig nicht mehr akzeptiert werden. Die Familie Ismaik ist ein Teil des TSV 1860 München. Daran besteht für mich kein Zweifel. Daraus erwächst aber auch eine Verantwortung gegenüber Mitarbeitern, Partnern, Sponsoren, Mitgliedern, Fans des Vereins und der Stadt München.“ Auch sportlich scheint der TSV 1860 München im Mittelmaß der 3. Liga angekommen zu sein. Denn nach der 1:3 Heimpleite gegen den FC Carl Zeiss Jena, beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsplätze lediglich drei Zähler. Trotzdem fordert Investor Hasan Ismaik über seine Facebook Account zum Zusammenhalt auf: „Das Wichtigste ist jetzt, dass Fans, Mannschaft und Trainerteam zusammenhalten und die äußeren Einflüsse, die leider nach wie vor bei 1860 gegeben sind, ausblenden. Trotzdem kann ich nicht verstehen, dass immer wieder Unruhe in den Verein hinein getragen wird.“

Neuzugang: Die SG Sonnenhof Großaspach hat Niklas Sommer unter Vertrag genommen. Der 20-jährige ehemalige deutsche U16-Nationalspieler kommt von der Bundesligareserve des VfB Stuttgart und hat beim Dorfklub einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 unterzeichnet. Zuvor war der gelernte Rechtsverteidiger in der Jugend des 1. FC Nürnberg ausgebildet worden, ehe es ihn zum VfB Stuttgart zog, bei dem er für die Schwaben 34 Pflichtspiele in der Regionalliga Südwest absolvierte. Sommer ist ab dem 1. Januar offiziell spielberechtigt: „Ich freue mich, endlich hier beim Dorfklub zu sein. Ich hoffe, dass ich mich hier schnell einbringen kann und wir unsere Mannschaftsziele erreichen werden.“ Dagegen betont SGS-Cheftrainer Florian Schnorrenberg: „ Niklas ist ein sehr interessanter Spieler, der in den bisherigen Trainingseinheiten einen guten Eindruck hinterlassen hat. Wir sind froh, dass er sich für diesen Schritt entschieden hat und wir mit ihm ab der Rückrunde eine weitere Option auf der Außenverteidigerposition besitzen.“ pati

