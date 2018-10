Rosenberg grüßt wieder von der Spitze

TSV Buchen – VfB Sennfeld/R. 4:1

Nach fünf Minuten setzte sich M. Schwing, nach einer Kopfballvorarbeit von Gramlich, energisch durch und erzielte das 1:0. Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung ließ der TSV Buchen die Gäste nicht zur Entfaltung kommen, während Schulz gegen Kaya und Gramlich einen höheren Rückstand verhinderte. Die erste Gästechance nach einem Rückpass von der Mittellinie führte zum überraschenden Ausgleich (30.). Kurz danach blieb König nach einem Freistoß cool und erzielte die verdiente 2:1-Führung. Gleich nach Wiederbeginn spielten Schwing und Gramlich einen sehenswerten Doppelpass, den Gruslak zum 3:1 veredelte. Das 4:1 entstand in der 64. Minute durch einen Elfmeter von König: Nach einem Foul an Gramlich war das die Entscheidung in einem von beiden Seiten offensiv geführten Spiel. Mit der besten Saisonleistung gelang den Buchenern ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg gegen den Tabellenführer.

Mudau – Götzingen/Eberstadt 2:2

Im Verfolgerduell erwischten die Gäste den besseren Start. Aumüller markierte nach einer Freistoßflanke per Kopfball in der achten Minute die Gästeführung. Eine Viertelstunde danach vollstreckte Vasko aus Kurzdistanz zum 0:2. Die Bauländer agierten deutlich gefälliger und hatten das Spiel im Griff, dennoch markierte Haber in der 33. Minute nach schöner Vorarbeit von Dieterle den 1:2-Anschlusstreffer. Nach dem Seitenwechsel war die Partie ausgeglichen, es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. In der 55. und der 73. Minute scheiterte A. Häfner am bärenstarken TSV-Keeper Trautmann. Zwischen diesen Aktionen wartete der TSV-Anhang zweimal auf den Elfmeterpfiff des Schiedsrichters, dessen Pfeife aber stumm blieb. In der 77. Minute schließlich staubte Hofmann nach einem Dambach-Kopfball zum umjubelten Ausgleichstreffer ab. Weitere Gelegenheiten blieben auf beiden Seiten ungenutzt, so dass es beim alles in allem verdienten 2:2 blieb.

FC Hettingen – Heidersbach 3:1

Kurz nach Spielbeginn legte Hettingens Reimann quer auf Penner, doch dieser verfehlte das Gäste-Gehäuse denkbar knapp. Bis Mitte der ersten Hälfte neutralisierten sich beide Teams. Nach einer halben Stunde spielte Reimann überlegt auf Tobias Schmelcher, der nur noch zur 1:0-Heimführung einschieben musste. Kurz vor der Halbzeit schlenzte Moritz Steichler traumhaft zum 2:0-Halbzeitstand ein. Den zweiten Durchgang bestimmte die Heimmannschaft. Reimann setzte einen Freistoß (60.) aus 20 Metern an den Torpfosten. Nur zwei Minuten später traf Reimann erneut das Aluminium. Diesmal schlenzte er einen Freistoß an die Querlatte. 20 Minuten vor Spielende die erste nennenswerte Chance für die Gäste: Rhein köpfte freistehend nach einem Eckball in die Hände vom FC-Torhüter Leitz. Direkt danach erzielte Tobias Schmelcher raffiniert das 3:0, als er alleine vor Baier ins kurze Eck einschoss. Der VfB verkürzte durch Rhein, aber es änderte sich nichts mehr am hochverdienten Heimsieg.

FC Schloßau – Spvgg. Hainstadt 4:0

Von Beginn an entwickelte sich ein temperamentvolles Spiel, und die Einheimischen hatten in der vierten und sechsten Minute durch Ihrig und Stuhl die Möglichkeit zur Führung. Beide Male scheiterte man aber am gut aufgelegten Gästetorwart Münch. In der achten Minute führte ein Foul an Schäfer im Strafraum zu einem Strafstoß. Diesen verwandelte Brech souverän zur Führung. Ein lang geschlagener Pass in der 16. Minute von Mechler auf Spielertrainer Schäfer verwertete dieser mustergültig zum beruhigenden 2:0. Es dauerte nur weitere sieben Minuten, ehe J. Gornik auf die Reise geschickt wurde und mit einem sehenswerten Treffer das 3:0 erzielte. Hainstadt zeigte sich keineswegs geschockt und erspielte sich im weiteren Verlauf Chancen auf den Anschlusstreffer. Beste Gelegenheit hatte hierzu Hainstadts Spielertrainer Kilitschawyi in der 33. Minute. Die „Blau-Weißen“ verwalteten im zweiten Durchgang das Ergebnis, und Hainstadt fand einfach nicht die Möglichkeiten, das Ergebnis zu ihren Gunsten zu ändern. Ein schnell ausgeführter Freistoß an der Strafraumgrenze führte noch zum 4:0 für die Gastgeber. Spielertrainer Ch. Schäfer schob ins lange Eck ein.

Erfeld/Gerichtst. – Donebach 1:2

Die SG startete gut in die Partie und hatte in den ersten Minuten bereits zwei gefährliche Situationen im Strafraum der Gäste. Mit zunehmener Spieldauer bekamen jedoch die „Grün-Weißen“ die Partie besser in den Griff und wurden in der 15. Minute mit der Führung durch Walz belohnt. Nach der Pause sahen die Zuschauer eine agilere SG, die in der 53. Minute durch Benninger-Kruck den Ausgleich erzielte. Auch in den letzten 30 Minuten versuchte die Heimelf, zum Siegtreffer zu kommen und hatte auch einige gute Möglichkeiten, doch entweder scheiterte man am Torsteher des FCD oder auch oftmals am eigenen Unvermögen. Der Gast kam nur noch sporadisch zu Kontermöglichkeiten, hatte aber letztendlich das Glück auf seiner Seite, als in der Nachspielzeit ein langer Ball im Strafraumgetümmel plötzlich im Tor lag und die SG eine bittere Niederlage hinnehmen musste.

Osterburken II – Schweinberg 0:5

Die Gäste kamen besser in die Partie und erzielten in der siebten Minute aus abseitsverdächtiger Position das 1:0. Der Gast erspielte sich weitere Chancen, während sich der SVO II aufs Kontern verlegte. Mit einem schönen Spielzug ging Schweinberg nach 17 Minuten mit 2:0 in Führung, und drei Minuten später gab es einen Handelfmeter, den die Gäste sicher zum 3:0 verwandelten. Nach 25 Minuten schoss der FCS das 4:0. Nach dem Wechsel verflachte die Partie, SVO-Torhüter Ippendorf zeichnete sich mit mehreren Paraden aus. Nach einer Stunde Spielzeit verlor der SVO II einen Spieler durch die „Ampelkarte“ und zwei Minuten später einen weiteren Akteur mit „Rot.“ In der Unterzahl hatten es die Gäste leicht und stellten in der 80. Minute den Endstand her. Es war die zwölfte Niederlage in Folge.

Höpfingen II – TSV Rosenberg 0:5

Die Gäste waren über die gesamte Spielzeit das spielbestimmende Team. Gefährlich vor das Tor kam der Gast ab der zehnten Minute. In der Folgezeit rettete zweimal der Pfosten und ansonsten parierte der gut aufgelegte Torhüter Schüßler. Nach einem Doppelschlag durch P. Häußler und P. Haas in der 42. und 44. Minute ging es schließlich mit einem 0:2 in die Halbzeit. Das gleiche Bild nach Seitenwechsel: Der heimische TSV konzentrierte sich auf das Verteidigen und den spielstarken Gästen gelang es immer wieder, durch schnelle Seitenverlagerungen gefährlich vor das heimische Tor zu kommen. So erhöhte D. Breitinger durch einen Hattrick auf den 0:5-Endstand.

VfR Gommersdorf II – Seckach 5:1

Bereits nach zwei Minuten ging Gommersdorf II nach einem Kopfball von Retzbach in Führung. Die Heimelf blieb am Drücker und hatte durch Ziegler die Chance zum Nachlegen, doch ohne Abschlussglück. Etwas überraschend fiel dann der Ausgleich der Gäste nach Foulelfmeter durch Ganske (36.). Vor der Pause brachte VfR-Spielertrainer Fabian Stöcklein seine Farben wieder 2:1 in Front. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Marco Klenk verdient zum 3:1 (46.Min). Die Gäste dezimierten sich durch „Gelb/Rot“ in der 60. Minute selbst, und Patrick Retzbach erhöhte mit seinem zweiten Treffer auf 4:1, als er nach einem Eckball am schnellsten schaltete und einnetzte. Nach einem Konter erhöhte Fabian Zürn ohne Mühe zum 5:1 (78.) und machte den Heimsieg perfekt.

Hardheim/B. – Waldhausen 0:6

Das Spiel war von Anfang an kampfbetont, und die Hardheim/Bretzinger waren leicht feldüberlegen, konnten aber kein Kapital daraus schlagen. Im Gegenteil, der Gast aus Waldhausen hatte in der 40. Minute die erste Chance, nutzte diese auch prompt zum 1:0 und machte zwei Minuten später nach einem Abwehrfehler noch vor der Halbzeit das 2:0. In der zweiten Hälfte war Waldhausen die bessere Mannschaft und erhöhte in der 60. Minute auf 3:0. Die Heimmannschaft hatte nicht mehr viel entgegenzusetzen und die Gäste aus Waldhausen erzielten in der 70. Minute das 4:0, in der 81. Minute das 5:0 und in der 88. Minute das 6:0. Sie gingen als verdienter Sieger vom Platz. Hardheim/Bretzingen geht jetzt schwereren Zeiten entgegen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.10.2018