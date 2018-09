Roth haut auf die Tore-Pauke

In der aktuellen Torjägerliste machte vor allem Fabio Roth von sich reden. Er setzt sich mit vier Tpren in der Bezirksliga an die Spitze.

Bezirksliga Hohenlohe

Mit dem Paukenschlag von vier Toren setzte sich Fabio Roth (SG Sindringen-Ernsbach) deutlich an die Spitze. Die Wachbacher Marco Schmieg, Jakob Scheidel und Felix Gutsche überzeugten mit jeweils einem Doppelpack.

10 Tore: Fabio Roth (SG Sindringen-Ernsbach)

5 Tore: Kim Foss (SGM Niedernhall/Weißbach)

4 Tore: Patrick Lettenmaier (VfR Altenmünster), Andreas Stein (Spfr. Bühlerzell), Marco Schmieg (SV Wachbach)

3 Tore: Fabian Wohlschläger (VfL Mainhardt), Deniz Sahin (TSV Neuenstein), Marco Pfitzer (TSV Obersontheim), Frederik Heynold (TSV Dünsbach), Robin Winkler (SG Sindringen-Ernsbach).

Kreisliga A3

Jonathan Roth (TV Niederstetten) erzielte einen Hattrick. Lucas Mohr (SGM Taubertal/Röttingen) zog mit Edison Hajra gleich und führt zusammen mit ihm die Rangliste an.

5 Tore: Edison Hajra (SGM Löffelstelzen/Mergentheim), Lucas Mohr (SGM Taubertal/Röttingen), Carlos Alberto Nico (SV Edelfingen)

4 Tore: André Fries (SGM Taubertal/Röttingen)

3 Tore: Yassine Zienecker, Moritz Stodal (beide SGM Weikersheim/Schäftersheim), Jonathan Roth (TV Niederstetten), Sandro Wolfart, Sarja Jarjusey (beide SV Edelfingen).

Kreisliga B4

Auch hier führen nun zwei Spieler die Rangliste an. Jonas Luger (SV Wachbach II) hat mit Johannes heidinger (SV Harthausen) gleichgezogen.

4 Tore: Johannes Heidinger (SV Harthausen), Jonas Luger (SV Wachbach II)

3 Tore: Felix Schlund (FC Billingsbach), Hannes Gackstatter (FC Creglingen II/Bieberehren), Nikolai Bach (SGM Weikersheim/Schäftersheim II), Felix Hofmann (SV Harthausen), Michael Mack (TSV Hohebach). rst

