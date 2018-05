Roth schnürt Viererpack gegen Hollenbach II

Anzeige

Berlichingen/J. – Amrichsh. 3:6

Tore: 1:0 (8.) Sebastian Leuz, 1:1 (19.) Tobias Plasic, 1:2 (32.) Jan Schneider, 1:3 (39.) Mickel Lucke, 1:4 (44.) Stefan Beetz, 1:5 (54.) Denis Koblinger, 2:5 (61.) Sascha Brenner, 2:6 (79.) Mickel Lucke, 3:6 (80.) Sascha Brenner.

Im so wichtigen Heimspiel gelang den Gastgebern ein Start nach Maß. Der erste Schuss aufs Tor per Freistoß brachte die Führung. Doch danach spielten nur noch die Gäste, und die Gastgeber gaben fast kampflos das Spiel aus den Händen. In regelmäßigen Abständen erhöhte Amrichshausen seine Führung und gewann am Ende hochverdient. Reserven: 3:5.

Bieringen – Gammesfeld 3:1

Tore: 0:1 Weber, 1:1 Mark, 2:1 Kohler, 3:1 Holzinger.

Beide Mannschaften fanden gut ins Spiel. Die erste Chance verzeichnete J. Kohler für Bieringen mit einem Schuss ans Lattenkreuz. Kurz danach verbuchten auch die Gäste einen Lattentreffer. Nach einem gut ausgespielten Konter der Gäste schob D. Weber zum 0:1 ein. Kurz danach nickte M. Mark zum verdienten 1:1 ein. Wenige Minuten später kombinierten sich die Bieringer durch die Mitte bis zum 16er, wo J. Kohler den Torwart umlief und zum 2:1 einschob. In der zweiten Halbzeit ließ Bieringen nichts mehr anbrennen.

Apfelb./Herr. – Weik./Schäft. 1:4

Tore: 0:1 (4.) Yassine Zienecker, 1:1 (12.) Artur Tabert, 1:2 (21.) Maximilian Hammel, 1:3 (22.) Felix Stodal, 1:4 (38.) Maximilian Leimeister. – Besondere Vorkommnisse: Maximilian Hammel, TSV Weikersheim/Schäftersheim, verschießt Foulelfmeter (30.). – Schiedsrichter: Thomas Spang /Ilshofen). – Zuschauer: 60.

Die Heimelf enttäuschte in der ersten Halbzeit total. Denn dort kassierte die Spvgg. gleich vier Gegentore. Auch weil die Gäste ihre Möglichkeiten von Yassine Zienecker (4.), Maximilian Hamel (21.), Felix Stodal (22.) und Maximilian Leimeister konsequent nutzen. Hingegen konnten die Schwarz-Weißen lediglich in der 12. Minute durch Artur Tabert zum zwischenzeitlichen 1:1 ausgleichen. Zudem verhinderte TSV-Schlussmann Maik Bauer mit einer Glanzparade gegen Marcel Gotthardt einen weiteren Apfelbacher Treffer (8.). Nach dem Seitenwechsel kam dann die Spvgg.Apfelbach/Herrenzimern zwar besser in die Partie, schaffte es allerdings nicht mehr, einen weiteren Treffer zu erzielen, auch wenn die Chancen dazu durchaus vorhanden waren. Hingegen beschränkte sich die SGM TSV Weikersheim/Schäftersheim nur noch auf das Nötigste und versuchte immer wieder, durch Kontersituationen einen weiteren Treffer nachzulegen.

Niederstetten – Dörzb./Kleps. 2:2

Tore: 0:1 (42.) M. Schmieg, 0:2 (60.) Unbekannt (Handelfmeter), 1:2 (71.) M. Meuder, 2:2 (88.) A. Mündlein.

Top-Stürmer Marco Schmieg brachte sein Team kurz vor der Halbzeit mit 0:1 in Führung. Bei sommerlichen Temperaturen hatte sich die SG diese Halbzeitführung verdient. Im zweiten Durchgang dann der nächste Schock für den TVN, nach einem Zweikampf im Sechszehner zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt, da er vermutete, ein Abwehrspieler der Heimmanschaft habe den Ball mit der Hand gespielt. Dies war aber nicht der Fall, trotzdem ließ sich die SG das Geschenk nicht nehmen und erhöhte mit einem sicher verwandelten Elfmeter auf 0:2. Wer jetzt gedacht hatte, dass das Spiel entschieden sei. der sah sich getäuscht. Der TV warf in der letzten halben Stunde alles nach vorne. Und zehn Minuten nach dem 0:2 war Michael Meuder nach einem Eckball mit dem Kopf zur Stelle und markierte das 1:2. Nun war wieder Spannung in der Partie. Die SG hatte Gelegenheiten, um erneut wieder den 2-Tore-Abstand herzustellen, aber auch auf der anderen Seite brannte es ein ums andere Mal vor dem Tor. Letztendlich erzielte Andre Mündlein das dem Spielverlauf entsprechende 2:2.

Igersheim – Alth./Neunkirchen 6:0

Tore: 1:0 (6.) Christoph Hörner, 2:0 (14. ) Domenic Blazic, 3:0 (15.) Denny Zierlein, 4:0 (47.) Domenic Blazic, 5:0 (70.) Michel Wunderle, 6:0 (81.) Christoph Hörner. – Zuschauer: 100. – Schiedsrichter: Hermann Bischof.

Nachdem die Igersheimer Reserve ihren Meistertitel erfolgreich verteidigt hatte, legte die erste Mannschaft einen Blitzstart hin und schoss bereits in der 6. Minute durch Christoph Hörner das erste Tor. Domenic Blazic und Denny Zierlein legten in der 14. und 15. Minute nach. Danach verflachte das Spiel etwas. Die erste Hälfte dominierte der FC, der stets gefährlich war und immer wieder zu Torschüssen kam. Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte Blazic bereits nach zwei Minuten auf 4:0. Die Gäste spielten nun engagierter mit und hatten auch ein Paar Gelegenheiten, zum Anschlusstreffer zu kommen, der ihnen allerdings nicht gelingen wollte. In der 70. Minute trafen die Hausherren erneut, diesmal durch Michel Wunderle. Der FC war nun wieder stärker, doch der TSV gab nicht auf. Allerdings waren es noch ein Mal die Gelb-Schwarzen, die einen Treffer zu bejubelten: Hörner markierte in der 81. Minute mit dem 6:0 den Endstand. Reserven: 3:2.

Löffelst./Mergenth. – Wiesenb. 4:2

Tore: 0:1 Danut-Gheorghita Esanu, 1:1 E. Bühler, 2:1 T. Vierneißel, 3:1 A. Illic, 4:1 A. Illic, 4:2 Danut-Gheorghita Esanu.

Die wenigen Zuschauer sahen in der ersten Halbzeit einen so genannten „Sommerkick“! Bei den hohen Temperaturen kamen beide Mannschaften schwer in die Gänge, und so passierte die Gäste-Führung aus dem Nichts. Nach Ballverlust in der eigenen Hälfte wurde der Ball quer gelegt und durch Esanu eingeschoben. Passend dazu war auch der Ausgleich der Heimmannschaft, als ein Flankenball aus 40 Metern durch Bühler auf einmal im Gästetor landete. Nach dem Seitenwechsel verwandelte Schlitzohr Vierneißel einen direkten Eckball zur Führung der SGM. Als Mitte der zweiten Halbzeit die Gäste versuchten, den Spielstand zu egalisieren, konterte die Spielgemeinschaft zweimal mustergültig. Beide Tore erzielte A. Illic. Mit Schlusspfiff bekam Wiesenbach noch einen Strafstoß, den Esanu zum Endstand verwandelte.

