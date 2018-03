Rückschlag im Aufstiegsrennen für SG Welzbachtal

Anzeige

Reicholzheim/Dö. – FC Eichel 3:2

Tore: 1:0 (2.) und 2:0 (14.) jeweils Joachim Gattenhof, 2:1 (53.) Benedikt Korkmaz, 2:2 (63.) Andre Gomes, 3:2 (63.) Tobias Schumacher.

Die Heimelf ging konzentriert ins Spiel und hatte dies gut im Griff. So kam es zur schnellen 2:0-Führung. Danach nahm die SG etwas Tempo raus und die Gäste kamen ins Spiel. Doch diese konnten bis auf eine Chance nicht viel herausholen. Nach dem Seitenwechsel gelang dem FC nach einem Torwartfehler der Anschlusstreffer und kurz darauf der Ausgleich. Mit einem Konter gelang der Heimelf dann der Siegtreffer.

Rauenb./B. – Wittighausen/Z. 3:2

Tore: 0:1 (3.) Philipp Weiß, 1:1 (23.) Tim Theis, 2:1 (33.) Phil Berger, 2:2 (40.) Simon Anasari, 3:2 (93.) Sven Ebeling. – Rot: für einen Spieler der Gäste. – Gelb-Rot: für einen Spieler der Heimelf.

Der Gast ging nach einem Fehler in der Abwehr der Heimelf schnell mit 1:0 in Führung. Die Platzherren ließen sich jedoch nicht beeindrucken und übernahmen ihrerseits die Initiative. Als der Heimelf nach einem direkt verwandelten Eckball der Ausgleich und nur zehn Minuten später sogar die 2:1 Führung gelang, war das Spiel gedreht. Die Gäste ließen trotzdem nicht locker und erzielten kurz vor dem Pauspfiff nach einem Eckball per Kopf den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren besser in die Partie, wobei auch die nie aufgebenden Gäste ihre Möglichkeiten hatten. Als sich alle schon mit einem Remis abgefunden hatten, gelang Sven Ebeling nach einer Ecke der vielumjubelte und am Ende etwas glückliche Siegtreffer. Dem Spielverlauf nach wäre auch ein Unentschieden im Bereich des Möglichen gewesen. Mit dem Last-Minute-Sieg überflügelte die Heimelf ihren Gegner in der Tabelle.

Kembach/H. – FC Grünsfeld II 3:0

Tore: 1:0 (46.) und 2:0 (55.) jeweils Okan Cirakoglu, 3:0 (82.) Dirk Beuschlein.

In einer von der Heimelf souverän geführten Partie kam erst nach der Pause so richtig Leben ins Spiel. Auslöser war das 1:0 durch Okan Cirakoglu, der von Marco Fitzenreuther mustergültig bedient wurde und per Kopf einnickte. Die Überlegenheit der Platzherren setzte sich fort und wurde, wiederum durch Okan Cirakoglu, nach einem tollen Sololauf mit dem zweiten Treffer belohnt. Als dann Dirk Beuschlein in der Schlussphase noch das 3:0 gelang, war der hochverdiente und nie gefährdete Heimsieg sichergestellt

Boxberg/W. – SV Viktoria W. II 3:1

Tore: 0:1 (9.) Stefan Sachnjuk, 1:1 (11.) Felix Dölzer, 2:1 (38.) Ansgar Kohler, 3:1 (90.) Marcel Häring.

Bei guten äußeren Bedingungen entwickelte sich ein ansehnliches Spiel, das von beiden Teams fair geführt wurde, aber hart umkämpft war. Nach einem Abwehrfehler der Heimelf gingen die Gäste etwas überraschend in Führung. Der VfB ließ jedoch nicht locker und erzielte nur wenige Minuten später durch Felix Dölzer den verdienten Ausgleich. Nun wogte die Partie, mit Chancen auf beiden Seiten, längere Zeit hin und her, ehe Ansgar Kohler der viel umjubelte Führungstreffer gelang. Zuvor vereitelte der ausgezeichnete Gästekeeper noch eine hochkarätige Möglichkeit der Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel verflachte das Spiel etwas, ohne jedoch langweilig zu werden. Den Deckel endgültig drauf machte Marcel Häring in der Schlussminute, als ihm der dritte Treffer für seine Mannschaft gelang. Alles in allem ein wichtiger und verdienter Heimsieg der Gastgeber.

SV Pülfringen – Assamstadt II 3:0

Tore: 1:0 (12.) Patrick Knüll, 2:0 (30.) Adrian Farcau, 3:0 (81.) Michael Haberkorn. – Gelb-Rot: für einen Spieler der Heimelf wegen wiederholten Foulspiels (64.).

Erwartungsgemäß nichts zu holen gab es für den Tabellenletzten beim starken Gastgeber in Pülfringen. Die Heimelf begann stürmisch und verzeichnete nach wenigen Minuten bereits einen Lattentreffer. Die Spielstärke der Platzherren dominierte weiter das Geschehen. Belohnt wurde ihr Engagement mit der Führung durch Torjäger Patrick Knüll und dem folgenden Treffer durch Adrian Farcau. Nach dem Seitenwechsel war die Partie geprägt von vielen Zweikämpfen, die saubere Spielzüge kaum noch zuließen. Als Michael Haberkorn zehn Minuten vor Abpfiff das dritte Tor für den SV gelang, war ein verdienter und nie gefährdeter Heimsieg sichergestellt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.03.2018