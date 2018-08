Rufe nach neuem Stürmer werden lauter

Anzeige

Wie vor jeder Übungseinheit bildeten die Würzburger Kickers vor dem gestrigen Morgen-Training einen verschworenen Kreis. Einige Minuten standen die Spieler Arm in Arm, während Trainer Michael Schiele zur Mannschaft sprach. Dabei wurde aber auch herzhaft gelacht. Die Stimmung ist demnach gut beim FWK – trotz der bitteren 1:2-Niederlage zum Saisonauftakt in Osnabrück. Morgen steht nun das erste Heimspiel in dieser Spielzeit an: Ab 14 Uhr geht es „am Dalle“ gegen Aufsteiger KFC Uerdingen.

„Die werden viel investieren müssen, um die Punkte mitzunehmen“, sagte Kickers-Trainer Michael Schiele gestern kämpferisch. Nach der guten Leistung und dem schlechten Ergebnis von Osnabrück erhofft sich der 40-Jährige so eine Art Trotzreaktion seiner Mannschaft. Der Schwabe erwartet angreifende Uerdinger, die mit ihrer namhaft bestückten Mannschaft die 1:3-Auftaktniederlage gegen Unterhaching nun mit einem „Dreier“ in Würzburg wettmachen wollen. „Sie haben eine gute Mannschaft, doch wir haben auch Schwächen entdeckt“, berichtet Schiele aus den Videoanalysen.

Kevin Großkreutz ragt heraus

Der Name Kevin Großkreutz, Weltmeister von 2014, ragt natürlich heraus beim finanzstarken Aufsteiger aus dem Krefelder Stadtteil. „Das interessiert mich nicht. Und die müssen sich auch erst einmal an die dritte Liga gewöhnen. Wir haben aber auch Namen in der Mannschaft“, sagte gestern Kai Wagner mit gehobenem Selbstbewusstsein. Der Linksfuß hat sich während der vorigen Rückrunde in der Startformation festgespielt und ist für Trainer Michael Schiele auf der Außenbahn unverzichtbar geworden. Seine Aufgabe ist es, die Angriffe über den linken Flügel „aus der Tiefe heraus“ anzuschieben.