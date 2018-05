Saison-Höhepunkt für den Nachwuchs

Anzeige

Einer der Saison-Höhepunkte für die Nachwuchskicker steigt am morgigen Donnerstag (Christi Himmelfahrt ) in Oberbalbach, wenn auf der dortigen Anlage des Sportvereins die Kreispokalsieger in gleich drei Altersklassen (A-/B-und C-Junioren) gekürt werden.

C-Junioren

Um 11 Uhr wird das Endspiel der C-Junioren zwischen dem FV Lauda und der Spielgemeinschaft (SG) Umpfertal angepfiffen. Als klarer Favorit in dieses Finale geht der Fußballnachwuchs aus der Eisenbahnerstadt, der in der Verbandsliga bisher eine tolle Saison spielt und in der aktuellen Tabelle einen guten Mittelplatz einnimmt.