SC Heuchelhof „übernimmt“ den ETSV Würzburg

Der SC Heuchelhof, Kreisliga-Meister der vergangenen Spielzeit, übernimmt zur kommenden Saison die Frauen-Fußballabteilung des ETSV Würzburg. Der Verein, der von nun an als SC Würzburg/Heuchelhof antreten wird, erwirbt somit auch die Rechte für die Teilnahme an der Bayern- sowie der Bezirksoberliga. Durch diesen Schritt ist die Finanzierung des Vereins auch in Zukunft gesichert.

Vier verschiedene Mannschaften

Künftig werden vier verschiedene Mannschaften den SC Würzburg/Heuchelhof vertreten. In der Bayern- sowie der Bezirksoberliga werden die ehemaligen Mannschaften des ETSV Würzburg auf Torejagd gehen.

Die ehemalige Mannschaft des SC Heuchelhof, die sich durch ihre Meisterschaft das Aufstiegsrecht erspielte, wird in der kommenden Saison in der Bezirksliga an den Start gehen. Komplettiert wird das Quartett durch die U17, die den Verein in der Bayernliga vertreten wird.