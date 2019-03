SC Klinge fährt zu Landesmeisterschaften

Die D-Juniorinnen des SC Klinge Seckach qualifizierten sich mit dem Turniersieg beim „Hallen-Talentiade Cup“ als bestes badisches Team für die Baden-Württembergischen Meisterschaften. Bei diesem Turnier in Ellwangen hielt das Team spielerisch mit den weiteren qualifizierten Teams des 1. FC Lauchhau-Lauchäcker, SV Leonberg-Eltingen und SC Sand mit. Bei nur zwei Gegentoren in vier Spielen standen dem eigenen Torerfolg an diesem Tage neben reaktionsstarken Keeperinnen zudem gleich mehrfach Pfosten und Latte im Wege. Das Erreichen dieses höchsten Hallen-Landesturnieres, die Erkenntnis, spielerisch auf Augenhöhe mit den Top-Teams zu sein und die Ehrung als viertbestes D-Juniorinnen-Hallenteam Baden-Württembergs entgegenzunehmen, ließen die Juniorinnen des SC Klinge, die Verantwortlichen aber auch die mitgereisten Unterstützer ein rundum positives Fazit ziehen. Bild: SCK

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.03.2019