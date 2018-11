SC Klinge gegen den Tabellenführer

Mit dem KIT Sport-Club kommt am morgigen Sonntag der überragende Verbandsliga-Tabellenführer nach Großeicholzheim zu den Fußballerinnen des SC Klinge Seckach. Spielbeginn ist bereits um 12 Uhr.

Acht Spiele, acht Siege, 47:4 Tore – so sieht die überragende Bilanz der Karlsruherinnen aus. Sicher wird es für Klinge ein sehr schweres Spiel gegen diese „Übermannschaft“. Wenn sich Seckach so präsentiert wir kürzlich gegen den Karlsruher FV. würde die Partie wohl in einem Debakel enden. Trainer Zilling ist sich aber sicher, dass sein Team aus dem vergangenen Spiel gelernt hat und von Anfang an konzentriert zur Sache gehen wird. „Zu verlieren haben wir in diesem Spiel sowieso nichts.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.11.2018