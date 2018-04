SC Klinge Seckach sammelt Punkte

Anzeige

Insgesamt war das Spiel der Heimmannschaft in dieser Phase aber zu ungenau und sorglos angelegt. So kam es wie es kommen musste: Der SCK geriet in Rückstand. Die Klinge-Frauen schienen davon aber unbeeindruckt und holten zum Gegenschlag aus. Sara Lenz, momentan der Dreh- und Angelpunkt im Seckacher Spiel, schob erst zum 1:1 ein und erzielte kurz vor der Pause auch das 2:1.

Dem durch Verletzungen und Prüfungsstress ersatzgeschwächten Klinge-Team gelang somit ein verdienter Heimsieg. Schön zu sehen, wie sich auch die jungen nachrückenden Spielerinnen in dem körperbetonten Spiel behaupten konnten. sck

