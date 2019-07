„Schiedsrichter sind noch besser zu schützen“

0,05 Prozent aller Fußballspiele in Deutschland mussten in der vergangenen Saison wegen eines Gewaltvorfalls abgebrochen werden. Dies ist ein Ergebnis des 5. Lageberichts des Amateurfußballs, den der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nun veröffentlicht hat.

Aussagekräftige Zahlen

„Der Spielbetrieb in Deutschland mit bis zu 80 000 Spielen am Wochenende läuft weitgehend störungsfrei. Nur in einem sehr geringen Teil aller Spiele meldeten die Unparteiischen in der vergangenen Saison eine Störung im Sinne des Lagebilds. Die Zahlen werden dabei immer aussagekräftiger, denn wir erfassen prozentual immer mehr Spiele“, sagte der 1. DFB-Vizepräsident Dr. Rainer Koch und ergänzte: „Statistisch gesehen stellen Gewalt- und Diskriminierungsfälle gemessen an der Zahl der absolvierten Spiele demnach eine Ausnahme dar, doch die prozentualen Werte relativieren in keiner Weise das Leid der Betroffenen. Jeder einzelne Fall ist einer zu viel.“

Auch in der Saison 2018/2019 fanden rund 1,5 Millionen Fußballspiele in Deutschland statt. 87,2 Prozent (Saison 2017/2018: 85,4 Prozent) oder in Zahlen 1 305 136 Spiele wurden über den Spielbericht des Schiedsrichters erfasst und ausgewertet. 685 Spiele (0,05 Prozent) wurden wegen einer Störung abgebrochen.

Die Schiedsrichter melden im Onlinebericht auch Gewalt- oder Diskriminierungsvorfälle, die nicht zu einem Spielabbruch führten. Bei 6291 der Spiele (0,48 Prozent) meldeten die Schiedsrichter eine Störung. In 3987 der Spiele (0,31 Prozent) betraf dies einer Gewalthandlung, in 2725 der Spiele (0,21 Prozent) wegen einer Diskriminierung. Für einige Spiele meldeten die Schiedsrichter sowohl einen Gewalt- als auch einen Diskriminierungsvorfall, weshalb die Addition der beiden Varianten höher liegt als die genannten 6291 Spiele.

In der Saison 2018/2019 kam es zu 2906 Angriffen auf Schiedsrichter (2017/2018: 2.866). Ronny Zimmermann, DFB-Vizepräsident Schiedsrichter, sagte zu dieser Entwicklung: „Wir müssen erstmals einen leichten Anstieg von Fällen verzeichnen, bei denen Schiedsrichter angegriffen wurden. Und das, obwohl gegenüber der Vorsaison knapp 50 000 Spiele weniger absolviert wurden. Soziale Konflikte brechen hier auf dem Fußballplatz durch. In der Gesellschaft müssen wir insgesamt registrieren, dass vermehrt Ordnungsinstanzen angegriffen werden, man denke etwa an Rettungskräfte oder Polizeibeamte.“

Fußball auch in der Verantwortung

Obwohl gesellschaftliche Ursachen die leicht angestiegene Gewalt gegen Schiedsrichter bewirken könnten, will Zimmermann den Fußball nicht aus der Verantwortung nehmen. „Gewalt gegen Schiedsrichter, Spieler oder wen auch immer ist absolut inakzeptabel. Gegen jeden Täter muss konsequent gehandelt und im Schuldfall streng geurteilt werden. Und wir dürfen nicht nachlassen, gemeinsam mit Vereinen, Landesverbänden und Kreisen darüber nachzudenken, wie wir unsere Schiedsrichter noch besser schützen können“, sagte er.

Aktuell führt der DFB eine bundesweite Umfrage der Schiedsrichter-Obleute und Schiedsrichter-Lehrwarte durch, „um besser zu verstehen, wie man Schiedsrichter gerade in den unteren Klassen noch besser schützen kann“, wie es in der Meldung heißt. Auch in den Landesverbänden passiere viel. Der Berliner Verband etwa kooperiere mit dem Weißen Ring und biete geschädigten Schiedsrichtern eine psychologische Beratung an. Der Umgang mit Konfliktsituationen gehöre längst zur Schiedsrichterausbildung.

„Der bessere Schutz unserer rund 58 000 Schiedsrichter gehört zu den wichtigen Aufgaben des DFB und seiner Landesverbände. Auch mit Blick darauf, dass wir mehr Schiedsrichter ausbilden müssen und gleichzeitig die aktuellen Schiedsrichter schützen und motivieren, ihrem Hobby treu zu bleiben, wenn wir auch zukünftig den Spielbetrieb reibungslos abwickeln wollen“, sagte deshalb der Vorsitzende des DFB-Schiedsrichterausschusses Helmut Geyer. dosb

