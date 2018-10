Schiele findet klare Worte

Trotz einer schwachen Leistung, hat der FC Würzburger Kickers das Halbfinale im bayrischen Toto-Pokalwettbewerb erreicht. Am Ende setzte sich der Drittligist beim FV Illertissen mit 9:8 nach Elfmeterschießen durch (wir berichteten).

Dabei profitierten die Rothosen auch von einer miserablen Chancenverwertung der Gastgeber. Auch deshalb fand Kickers-Trainer Michael Schiele klare Worte in Richtung seiner Mannschaft: „Wie wir in der zweiten Hälfte verteidigt haben, geht so nicht, dazu hat vieles mehr nicht gepasst. Unterm Strich ist es ein sehr schmeichelhafter Sieg für uns. Daher müssen wir das Spiel schnell abhaken.“

Hingegen haderte Illertissens Trainer Marco Küntzel mit der schwachen Chancenverwertung seiner Mannschaft: „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir haben eigentlich ein hervorragendes Spiel gemacht, können uns am Ende davon aber nichts kaufen. weil wir erneut zu viele gute Möglichkeiten nicht genutzt haben. Daher ist diese Partie auch irgendwie ein Spiegelbild unserer aktuellen Situation. Denn es kommt ja nicht von ungefähr, dass wir in der Liga unten drin stehen.“

Zuvor hatten sich bereits die Drittliga-Klubs TSV 1860 München und Spvgg. Unterhaching sowie Regionalliga-Aufsteiger SV Viktoria Aschaffenburg fürs Halbfinale qualifiziert. Die Auslosung der Partien findet voraussichtlich am 27. Oktober im Rahmen der Live-Übertragung des Bayerischen Fernsehens von der Drittliga-Partie zwischen Würzburg und dem Halleschen FC statt. pati

