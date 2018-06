Schiri-Nachwuchs im Kreis Mosbach

Anzeige

An sechs Abenden bildete die Schiedsrichtervereinigung Mosbach acht neue Schiedsrichter in der Theorie aus, die nun betreut von erfahrenen Paten in die Praxisphase einsteigen.

Die Schiedsrichteranwärter lernten von Spielfeld bis zur Eckstoß alles rund um die 17 Fußballregeln. Zahlreiche Videosequenzen halfen beim Verstehen und Verinnerlichen. Neuling Dietmar Beer war begeistert: „Es war eine kurzweilige und sehr interessante Ausbildung, in der nie Langeweile aufkam. Robin hat sehr anschauliche Beispiele dabeigehabt und auch immer aus der Praxis Fallbeispiele zur Erklärung herbeigezogen, sodass sich die jungen, wie auch älteren Teilnehmer abgeholt fühlten.“

Die Teilnehmer waren also gut gewappnet für die Prüfung, die den theoretischen Teil der Schiedsrichterausbildung abschloss. „Alle, die an der Prüfung teilnahmen, haben bestanden und haben einen großen Schritt Richtung Schirischein gemacht“, freute sich Lehrwart Robin Siegl. Nach dem neuen „Führerscheinkonzept“ folgt nun die Praxisphase. Nach den ersten Spieleinsätzen, bei denen die Anwärter gecoacht und betreut werden, kommt es dann zur praktischen Prüfung. Wird diese ebenfalls bestanden, sind sie offiziell Refeeres.