Schiri-Turnier mit neuem Namen

Das traditionelle Schiedsrichter-Futsalturnier wird ab 2019 als „Heinz-Morlock-Gedächtnisturnier“ organisiert. Am Samstag, 19. Januar, spielen die neun Schiedsrichtervereinigungen im Badischen Fußballverband in der Fritz-Erler-Halle in Pforzheim gegeneinander.

Das BFV-Ehrenmitglied Heinz Morlock (gestorben im Dezember 2016) war 16 Jahre lang als Schiedsrichter-Obmann im Fußballkreis Pforzheim aktiv und ab 1986 weitere knapp 20 Jahre als Verbandsschiedsrichter-Obmann. Anfang der 1980-er Jahre war Morlock außerdem maßgeblicher Initiator dieses Traditionsturniers, das seitdem ununterbrochen abwechselnd in allen neun Kreisen von der jeweiligen Schiedsrichtervereinigung ausgerichtet wird.

Am Samstag, 19. Januar, findet die 38. Auflage unter der Regie der Schiedsrichtervereinigung Pforzheim in der Fritz-Erler-Halle statt. Als Titelverteidiger geht das Team aus dem Kreis Buchen an den Start.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.12.2018