Schiris pfeifen – aus dem letzten Loch

Der Anruf am vergangenen Sonntagabend war einer, wie ihn Mitarbeiter einer Sportredaktion während einer Fußballsaison hundertfach tätigen: Sie wählen die Nummer eines Sportheims und fragen dort, wie das Spiel ausgegangen ist. So geschehen am 15. April beim VfB Altheim, um das Ergebnis des Aufeinandertreffens in der Kreisklasse A gegen die SpG Adelsheim/Oberkessach zu erfahren. Bei diesen hundertfachen Anrufen kommt es ein paar Mal während der Runde vor, dass man die Antwort erhält: „Ausgefallen, weil der Schiedsrichter nicht gekommen ist.“ So auch an jenem 15. April – was dann auch so in der Zeitung dokumentiert worden ist.

Verpennt, verfahren, vergessen? Irgendwas war dem eingeteilten Unparteiischen wohl dazwischen gekommen. Falsch! Felix Beuchert, Schiedsrichter-Obmann des Fußballkreises Buchen, teilte bereits am Montag per E-Mail mit: „Diese Darstellung ist falsch; korrekt ist, dass keine SR-Einteilung aufgrund des Mangels an SR möglich war.“ In knappen Worten machte der selbst aktive Schiedsrichter Beuchert auf ein Novum im Fußballkreis Buchen aufmerksam, das schon sehr bald auch auf alle anderen Kreise und Bezirke zukommen kann: In Ermangelung aktiver Schiedsrichter können nicht mehr nur zu Reserve-Spielen oder Begegnungen der B-Klasse, sondern nun auch schon Partien in der A-Klasse keine „Pfeifenmänner“ mehr geschickt werden.

Gepokert bis zum Schluss

„Ich habe bis zum Schluss gepokert, aber am Ende konnten ein paar Spiele nicht besetzt werden“, sagte Thomas Mistele, Schiedsrichter-Einteiler im Kreis Buchen, auf FN-Nachfrage. Doch am Ende konnte er die Spiele Ballenberg gegen Buchen II, Altheim gegen Adelsheim/Oberkessach (beide A-Klasse), TTSC Buchen gegen Sennfeld III/Roigheim III/Leibenstadt II sowie Altheim II gegen Leibenstadt eben nicht mehr besetzen. Alle betroffenen Vereine seien samstags per Mail über das DFB-Postfach informiert worden, erzählt Mistele. Die glückliche Fügung wollte es dann so, dass das Spiel in Ballenberg aufgrund eines Ausfalls in Hohenlohe doch noch besetzt werden konnte; bei Altheim II – Leibenstadt pfiff mit dem Einverständnis beider Teams ein Vereinsmitglied des VfB, und bei der TTSC-Begegnung sagte der Gegner im Laufe des Samstags wegen Spielermangels noch ab. Es hätte also noch viel schlimmer kommen können, als nur der Ausfall der Partie Altheim gegen Adelsheim/Oberkessach.