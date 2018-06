Schlierstadt/Altheim/Götzingen ist Meister

Anzeige

Dank großer Fußballbegeisterung und dem großen Engagement ihrer Trainer Ralf Krappel und Jörg Kettemann haben es die B-Junioren der SG Schlierstadt/Altheim/Götzingen mit Bravour geschafft, sich nach einem langen Kopf-an-Kopf-Rennen mit Buchen unter den acht Mannschaften in der Kreisliga Buchen ganz nach vorne zu kämpfen, die Meisterschaft zu holen und damit in die Landesliga Odenwald aufzusteigen.

Am vergangenen Samstag beglückwünschte Harry Langer (links) in seiner Funktion als Kreis-Staffelleiter der B-Junioren die frisch gebackenen Meister 2017/2018 und überreichte an Mannschaftsführer Simon Leis die Wandermeisterschale. L.M./Bild: Liane Merkle