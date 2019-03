Schloßau festigt zweiten Tabellenplatz

VfB Heidersbach – FC Schloßau 1:3

In der Anfangsphase neutralisierten sich beide Teams weitgehend und das Geschehen spielte sich meist zwischen den Strafräumen ab. Mit zunehmender Spieldauer jedoch übernahmen die Gäste mehr und mehr die Initiative und richtig gefährlich wurden sie erstmalig nach 16 Minuten durch T. Scheuermann, der an VfB-Keeper D. Lutz scheiterte. Auch in der Folgezeit erspielte sich der FC zahlreiche Möglichkeiten, meist eingeleitet durch Scheuermann über links oder den quirligen Ihrig über rechts. In der 35. Minute scheiterte Lukas Brech noch mit einem 20-Meter-Freistoß an der Lattenunterkante, doch nur eine Minute später fiel dann doch das 1:0 für die Gäste. Scheuermann setzte sich einmal mehr durch und bediente Ihrig, der freistehend einschob. Nach dem gleichen Muster fiel auch in der 42. Minute das 2:0. Vorbereiter war diesmal Spielertrainer Christian „Kaiser“ Schäfer, der Brech bediente, und dieser zum 2:0 traf. Auch nach dem Wechsel setzten die Gäste ihr dominantes Spiel fort. In der 58. Minute hatte Ihrig die Entscheidung auf dem Fuß, scheiterte jedoch im direkten Duell an D. Lutz. Stattdessen starteten die Einheimischen einen ihrer seltenen Konter, den F. Gruber nach feinem Pass von P. Rhein mit dem Anschlusstreffer abschloss. Ab diesem Zeitpunkt waren auch die Hausherren besser im Spiel, und in der 63. Minute bot sich S. Graf gar die Möglichkeit zum Ausgleich, doch sein Flachschuss von der Strafraumgrenze fand nicht sein Ziel. Die Entscheidung besorgte dann in der 75. Minute N. Stuhl, der vom Elfmeterpunkt zum 3:1 traf. T. Lutz hatte in der 83. Minute noch eine Möglichkeit zur Resultatsverbesserung, doch sein Abschluss aus halblinker Position strich knapp am Pfosten vorbei. Insgesamt war es ein verdienter Sieg der Gäste, der nach dem Anschlusstreffer nur kurzzeitig in Gefahr geriet.

TSV Buchen – TSV Mudau 1:2

Bei ungemütlichem Wetter hielt Böhrer nach einem Abwehrfehler mit einer starken Fußabwehr seinen Kasten sauber. Auch beim nächsten Abwehrfehler Mitte der zweiten Hälfte blieb Böhrer cool und entschärfte den Ball so, dass ihn der zurückgeeilte Verteidiger von der Linie kratzen konnte. Das Spiel fand weitgehend im Mittelfeld statt, ehe kurz vor der Pause Böhrer einen Freistoß an die Latte lenkte und der anschließende Kopfball nach einer Ecke sein Ziel knapp verfehlte. Kurz nach Wiederbeginn erzielte J. Dambach mit einem trockenen 16-Meter-Schuss die Gästeführung. Nur wenig später rettete die Latte die Einheimischen vor einem höheren Rückstand, ehe Dambach nach einer knappen Stunde im Anschluss an einen Eckball das 2:0 gelang. Die Antwort der Buchener war das 1:2 durch Kohlmann, stark vorbereitet durch den eingewechselten Jakob. Buchen machteweiter Druck und Trautmann lenkte einen Schuss von Kugel gerade noch an den Pfosten. Die nächste Ausgleichschance durch Gramlich verfehlte ihr Ziel knapp. Gegen Spielende verhinderten zwei Böhrer-Paraden einen höheren Rückstand für den TSV Buchen.

Sennfeld/Roigh. – Hainstadt 1:2

Im ersten Pflichtspiel 2019 empfing der VfB Sennfeld/Roigheim mit der SpVgg Hainstadt eine spielstarke Mannschaft. Gleich im ersten Angriff prüfte Vintonjak den Gästetorhüter Münch. Doch im Laufe der ersten Hälfte erspielten sich die Gäste Vorteile, die dann auch in der 31. Minute durch Spielertrainer Jürgen Kilitschawyi, nach einer Unachtsamkeit der Hintermannschaft, erfolgreich umgesetzt wurden. Die Heimmannen um Trainer Edgar Baumann knüpften in der ersten Hälfte nie an die Form der Vorrunde an. Als nach einem Freistoß der Gäste VfB-Torhüter Schwab das Leder nicht festhielt, reagierte M. Müller am schnellsten und staubte zur 2:0-Führung ab. In der zweiten Hälfte sahen die Zuschauer eine verbesserte Heimmannschaft. Diese setzte nun auch die von ihr gewohnten Akzente. Jedoch war Torhüter Münch im Tär der Hainstadter ein starker Rückhalt für die Gästemannschaft. Nuno scheiterte in der 60. Minute. Ebenso Vintonjak, der alleine auf Münch zulief, ohne diese Möglichkeit zu nutzen. In der 81. Minute verkürzte Vintonjak zur Freude der VfB-Fans zum 1:2. Die Gäste blieben bei sporadischen Kontern stets gefährlich. In der Nachspielzeit hatte Balb mit einem direkt getretenen Freistoß Pech, als Münch den Ball aus dem Dreieck fischte. Schließlich entführten die Gäste nicht unverdient die drei Punkte.

SV Waldhausen – Schweinberg 1:1

Der heimische SVW begann im neuen Jahr zielstrebig und ging bereits in der vierten Minute in Führung. Josua Leopold steckte den Ball genau durch die Schnittstelle, Kirmse ging auf und davon und ließ Baumann im Tor des FC Schweinberg keine Chance. Der SVW drückte weiter und hatte auch die Chancen, das Ergebnis höher zu schrauben. Zunächst ging Goldschmidt alleine Richtung Tor, doch der Schiedsrichter pfiff ein Foul, ohne den Vorteil gelten zu lassen. Dann brachte Arndt den Ball nicht an Torwart Baumann vorbei und praktisch im Gegenzug erzielte der kurz zuvor eingewechselte Reimann mit der ersten Chance des FCS den 1:1-Ausgleich. Zu Beginn der zweiten Hälfte nahm der FC Schweinberg endgültig das Heft des Handels in die Hand. Viele Nickligkeiten im Spiel wurden nicht geahndet. In der 63. Minute hatte Schweinberg bereits die dritte klare Chance, das Spiel komplett zu drehen, doch Weckbach im Tor des SVW hielt bis zum Schluss seinen Kasten dann sauber. Gegen Ende des Spiels kam der SV Waldhausen wieder besser ins Spiel, doch der Ball wollte nicht mehr ins Netz. So trennte man sich zum Schluss verdient mit einem 1:1-Unentschieden, bei dem Waldhausen kurz vor Spielende noch mit einer Gelb-Roten Karte dezimiert wurde.

Hardheim/Bretz. – Hettingen 4:2

Bereits in der zehnten Minute ging Hardheim/Bretzingen durch A. Berg in Führung. Danach sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel, in dem Yörük in der 25. Minute mit einem Weitschuss auf 2:0 erhöhte. Cakar stellte in der 33. Minute den 3:0-Pausenstand her. Kurz nach dem Wechsel kam der FC Hettingen zum 1:3-Anschlusstreffer, doch erneut Cakar erhöhte in der 52. Minute nach einer Freistoß-Flanke auf 4:1. In der 79. Minute verkürzte der Gast auf 2:4. Nach der guten Leistung der „Spielgemeinschaft“ ging der Sieg in Ordnung.

Erfeld/Gerichtst.– Höpfingen II 2:1

Aufgrund schlechter Wetterbedingungen fanddas Nachbarschaftsduell zwischen der SG Erfeld/Gerichtstetten und dem TSV Höpfingen II auf dem Hartplatz in Gerichtstetten statt. Auf dem tiefen Geläuf kam aufgrund vieler Fehlpässe in den ersten Minuten nur wenig Spielfluss zustande. Es waren die Gastgeber, die nach einer guten Kombination über die linke Seite und einer Flanke, die von Benninger-Kruck quer gelegt wurde, durch A. Kohler zum Führungstreffer einnetzten. In der Folgezeit versuchte der TSV Höpfingen II ins Spiel zurückzufinden, doch die optisch überlegeneren Gastgeber behielten die Führung bis zur Pause bei. Nach dem Seitenwechsel gestaltete die SG Erfeld/Gerichtstetten weiterhin das Spiel und brachte den TSV durch hohes Anlaufen oft in Schwierigkeiten, schaffte es aber nicht, die Führung weiter ausbauen. Im weiteren Verlauf kamen die Gäste jedoch auch durch schnelle Gegenstöße immer wieder Richtung Heimgehäuse. Erst durch einen Handelfmeter, der diesmal durch Benninger-Kruck verwandelt wurde, baute das Heimteam die Führung aus. Kurz vor Schluss kamen die Gäste noch zum Anschlusstreffer. Die SG fuhr aber verdient die drei Punkte nach Hause.

