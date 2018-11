Schmieg hat zehn Mal getroffen

An der Torjäger-Spitze der Bezirksliga Hohenlohe hat sich nichts getan. Fabio Roth führt weiterhin. Carlos Alberto Nico vom SV Edelfingen hat in der Kreisliga A3 12 Mal getroffen, Johannes Heidinger vom SV Harthausen führt mit zehn Toren die Kreisliga B4 an.

Bezirksliga Hohenlohe

Die ersten drei in der Rangliste sind unverändert. Neu auf Platz vier ist jetzt Marco Schmieg (SV Wachbach).

18 Tore: Fabio Roth (SG Sindringen-Ernsbach)

14 Tore: Christian Baier (SG Sindringen-Ernsbach)

12 Tore: Marco Pfitzer (TSV Obersontheim)

10 Tore: Frederik Heynold (TSV Dünsbach), Marco Schmieg (SV Wachbach)

9 Tore: Michael Däschler (TSV Obersontheim)

8 Tore: Jan Röttlich (VfR Altenmünster)

6 Tore: Fabian Wohlschläger, Stefan Löffelhardt (beide VfL Mainhardt), Deniz Sahin, Michael Sickinger (beide TSV Neuenstein),

5 Tore: Kim Foss (SGM Niedernhall/Weißbach), Andrey Nagumanov (TSV Obersontheim), Maximilian Hille (TSV Michelfeld), Florian Grahm, Tilman Naundorf (beide TSV Dünsbach), Yannik Lotfi (SG Sindringen-Ernsbach), Felix Gutsche (SV Wachbach).

Kreisliga A3

Mit einem Hattrick hat Sandro Wolfart (SV Edelfingen) bis auf ein Tor zu seinem Vereinskollegen Carlos Alberto Gomes Nico aufgeschlossen.

12 Tore: Carlos Alberto Nico (SV Edelfingen)

11 Tore: Sandro Wolfart (SV Edelfingen)

10 Tore: Dennis Dittrich (FC Creglingen)

9 Tore: Ejmad Demaku (FC Phoenix Nagelsberg), Yassine Zienecker (SGM Weikersheim/Schäftersheim)

8 Tore: David Schmitt (SGM Weikersheim/Schäftersheim), Andre Fries (SGM Taubertal/Röttingen)

7 Tore: Edison Hajra, Artur Tabert (beide SGM Löffelstelzen/Mergentheim).

Kreisliga B4

Johannes Heidinger (SV Harthausen) hat die Führung übernommen – dank seines Hattricks gegen den TSV Hohebach und Michael Mack (Hohebach) auf Rang zwei verwiesen.

10 Tore: Johannes Heidinger (SV Harthausen)

8 Tore: Michael Mack (TSV Hohebach)

7 Tore: Hannes Gackstatter (FC Creglingen II/Bieberehren)

6 Tore: Felix Hofmann (SV Harthausen), Adrian Heger (TSV Blaufelden); Nico Hirschlein (SV Rengershausen). rst

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.11.2018