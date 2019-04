Schnittstellen zu groß bei Taubertälern

FV Lauda – TSG Weinheim 0:4

Lauda: Moschüring, Neckermann, Kaplan (80. Ondrasch), Lotter (70. Hehn), Baumann, Fell, Jurjevic, Ilic (62. Greß), Schädle, Heizmann, Gerberich (80. Hehn).

Weinheim: Halbig Bunjaku, Goulas, Köse (50. Meis), Calhanoglu, Schneider, Keller, Kuhn, Morscheid, Kurt (68. Kaul).

Tore: 0:1 (42.) Köse, 0:2 (52.) Kurt, 0:3 (78.) Goudar, 0:4 (79) Kaul. –Rote Karte: Kuhn (36.). – Schiedsrichter: Manuel Steigerwald (Gräfendorf). – Zuschauer: 165.

Von Anfang an wollten die Gäste überfallartig dem FV den Schneid abkaufen, was aber nicht gelang. Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der in der 20. Minute Dominik Gerberich und Marcel Baumann mit vereinten Kräften ein Gegentor verhinderten.

Unmittelbar im Gegenzug düpierte Goran Jurjevic seinen Gegenspieler und lief allein den TSG-Torhüter zu. Doch sein Schuss blieb in den Beinen des herausgestürzten Schlussmanns hängen. Den FV-Angreifern klebte weiterhin das Pech an den Fußballschuhen.

Nach einer weiteren Chance von Jonas Neckermann, der sich energisch gegen zwei Abwehrspieler durchgesetzt hatte, trat Matthias Kuhn als letzter Mann unglücklich Jurjevic, der in der 36. Minute erneut allein aufs Tor zulief, knapp vor der Strafraumgrenze in die Hacken. Die Rote Karte war die logische Folge. Bis dahin hatte auch FV-Spielertrainer Marcel Baumann einen Gastgeber mit Vorteilen gesehen, doch jetzt kam es zu einer bemerkenswerten Trotzreaktion der Gäste, die den Klassenerhalt direkt vor Augen hatten. Denn trotz Unterzahl gestalteten sie die Partie weiterhin ausgeglichen. Etwas überraschend markierte Köse in der 42. Minute die Gästeführung.

Lotter hatte schon abgegrätscht

Als der FV Lauda in der zweiten Spielhälfte dann weit aufgerückt war, um den Anschlusstreffer zu erzielen, kam Aiman Kurt in der 52. Minute frei zum Schuss und markierte eiskalt das zweite Tor zum 2:0 für die Gäste. Thomas Lotter hatte den Ball schon abgegrätscht, doch Mitspieler Kurt hatte keine Mühe, zum zu erhöhen. Danach verflachte die Begegnung, weil die TSG verstärkt auf Ballsicherung spielte. Max Heizmann setzte einen strammen 18-Meter-Schuss in der 70. Minute über das TSG-Tor. Dann rettete Moschüring in der 72. Minute per Fußabwehr gegen den allein vor ihm auftauchenden Dennis Meis.

Im Gegenzug wehrte ein TSV-Akteur einen Schuss von Kristofer Schädle noch vor der Torlinie ab. Nach wie vor bekam die FV-Abwehr die gegnerischen Stürmer nicht in den Griff. Ein Doppelschlag in der 78. und 79. Minute mit Toren von Goudar und Kaul zerstörte alle Hoffnungen des FV, dem Spiel noch eine Wende geben zu können. Auffallend war: Diagonalpässe und Steilvorlagen in die Schnittstelle der FV-Abwehr sorgten erneut für vier Gegentore.

