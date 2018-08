„Schnüdel“ verpassen Sensation

Schweinfurt 05 – FC Schalke 04 0:2

Schweinfurt: Eiban – Messingschlager, Strohmaier, Kleineheismann, Lo Scrudato (77. Weiß) – Kracun, Fery – Piller (61. Trinks), Krautschneider, Maderer (70. Fritscher) – Jabiri.

Schalke: Fährmann – Sane, Naldo, Nastastic – Bentaleb (48. Schöpf) – Caligiuri, McKennie, Harit, Baba – Uth (77. Teuchert), Burgstaller (55. Embolo).

Tore: 0:1 (24., Foulelfmeter, Messingschlager an Harit) Bentaleb, 0:2 (75., Eigentor) Jabiri, – Gelbe Karten: Trinks, Strohmaier, Messingschlager – Bentaleb, – Schiedsrichter: Arne Aarnink (Nordhorn), – Zuschauer: 15 060 (ausverkauft)

Trotz einer starken Leistung und großem Kampf unterlag der 1. FC Schweinfurt 05 am Freitag dem FC Schalke 04 in der ersten Runde des DFB-Pokal mit 0:2. Es war die erwartete Traumkulisse. 15 060 Zuschauer versammelten sich am Freitagabend im restlos ausverkauften Willy-Sachs-Stadion, Fußballdeutschland blickte gen Unterfranken. Die rund 4000 mitgereisten Schalker Anhänger sorgten zu Beginn durch einiges an Pyrotechnik für eine leichte Spielverzögerung. Danach ging es aber auch sofort intensiv los. Beide Teams waren schnell im Spiel und boten sich einen packenden Kampf, bei dem es einzig an Torszenen etwas mangelte. Beide Hinterreihen standen kompakt, die Teams hüben wie drüben setzten den jeweiligen Matchplan der Trainer nahezu perfekt um.

Ein umstrittener Pfiff

„In der ersten Halbzeit hat es meine Mannschaft wirklich eins zu eins umgesetzt, wie wir uns das unter der Woche vorgenommen haben. Wir waren sehr mutig. Für die Spieler war es ein absolutes Highlight, einmal vor so einer Kulisse zu spielen.“, resümierte Schweinfurts neuer Cheftrainer Timo Wenzel nach dem Schlusspfiff. Das Spielglück lag allerdings auf Seiten des Bundesligisten. In der 24. Spielminute kam Schalkes marokkanischer WM-Teilnehmer Harit nach einem Zweikampf mit Schweinfurts Messingschlager im Strafraum zu Fall. Schiedsrichter Arne Aarnink zeigte ohne zu zögern auf den Elfmeterpunkt.

Eine äußerst umstrittene Entscheidung. Eine, die wohl auch den Videoschiedsrichter, der aber im DFB-Pokal erst ab dem Viertelfinale eingesetzt wird, auf den Plan und vor eine nicht leichte Entscheidung gestellt hätte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Mittelfeldspieler Bentaleb sicher zum 1:0. Auch der zweite Treffer des Abends fiel äußerst unglücklich, als nach einem Schalker Eckball Nastasics Kopfball vom Schweinfurter Torjäger Adam Jabiri unhaltbar ins eigene Tor abgelenkt wurde. Wenzel treffend: „Es ist schade, dass wir in so einem Spiel quasi durch zwei Standards ausscheiden. Aber so ist der Fußball.“

Die „Schnüdel“ hielten großartig mit, einen Dreiklassenunterschied konnte man zu keiner Phase des Spiels erkennen. Nennenswerte Torchancen hatte der amtierende bayerische Toto-Pokal-Sieger gegen die enorm starke Schalker Defensive aber auch keine zu verbuchen. Das Ergebnis ging letztlich in einem ansprechenden Spiel vollends in Ordnung.

Rückenwind für den Aufstieg

Trotz der starken Vorstellung, bei der Schweinfurt bis ans Limit gegangen ist, war es ein klarer und verdienter Sieg des Favoriten, der die Aufgabe in Unterfranken höchst seriös und konzentriert in Bestbesetzung anging. Der FC 05 hatte dafür ein absolutes Highlight, auf und neben dem Platz, das nun für Rückenwind im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga sorgen soll.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.08.2018