Schönfeld hat nun zumindest Platz zwei schon ganz sicher

Schönfeld – Schwabhausen II 8:0

Tore: 1:0 (5.) Julian Michelbach, 2:0 (6.) Sebastian Kraft, 3:0 (8.) Christopher Sack, 4:0 (25.) Sebastian Polifka, 5:0 (30.) Julian Michelbach, 6:0 (39.) Moritz Walter, 7:0 (59.) Max Lesch, 8:0 (63.) Julian Michelbach.

Der SV Schönfeld erledigte seine Hausaufgaben und nutzt die Gelegenheit, weiter an der Tordifferenz zu arbeiten, nachdem Oberbalbach nur ein 3:0 wegen Nichtantritt des Gegners zugeschrieben bekommt. Ungefährdet und ohne große Gegenwehr führte der SV Schönfeld schon nach acht Minuten mit 3:0. Anschließend schonte man sich auch schon etwas für die Aufgabe nächste Woche bei der SG Oberbalbach/Unterbalbach II geht. Unterm Strich stand ein 8:0, ein schönes Spiel und der gesicherte zweite Platz. Der SVS spielt also in jedem Fall um den Aufstieg, entweder in der Relegation, oder er steigt direkt auf.