Schon nach erster Hälfte war alles klar

Tore: 0:1 (9., Foulelfmeter) Baumann, 0:2 (20.) Wolz, 0:3 (35.) Klein, 0:4 (49.) Wolz. – Gelb-Rot: Holler (83., wegen Meckerns). – Besonders Vorkommnis: Sack hält Foulelfmeter von Budde (11.). – Schiedsrichter: Richard Gerstlauer (Mosbach). – Zuschauer: 100.

Schon nach zwei Minuten köpfte Krämer knapp vorbei. Nach einem „dummen Foul“ des VfR erhielten die Gäste einen Elfmeter, den sie zur Führung verwerteten. Im Gegenzug hatte wiederum Krämer eine große Chance. Quasi im Gegenzug foulte der VfR wieder im Strafraum, doch dieses Mal hielt Sack den Strafstoß. In der 20. Minute sahen die Zuschauer dann eine kuriose Szene: Der VfR warf lang ein, der Gäste-Torhüter ging zum Ball, anschließend trudelte dieser ins Tor. Nach Rücksprache mit seinem Assistenten entschied der Schiedsrichter „kein Tor“, weil der Nassiger Schlussmann den Ball nicht berührt haben soll. Im Gegenzug machte Wolz das 2:0. Beim 0:3 lief Klein alleine auf Sack zu und vollendete mit einem satten Schuss. Mit dem frühen 0:4 waren alle Hoffnungen auf eine Aufholjagd erloschen. In der letzten halben Stunde plätscherte das Spiel so dahin, und es tat sich bis auf den Platzverweis für VfR-Spielführer Holler nicht mehr viel.

SV Viktoria W. – T’bischofsheim 2:0

Wertheim: Jetzlaff, C. Cirakoglu, Bundschuh (65. Ochs), Ratter, Hensel, Scheurich, Aksit, Helfenstein (76. Stürmer), Jesser, De Simone, Garcia.

Tauberbischofsheim: Bier, Burger, von Kirchbach, Höfling, Kircher, Seethaler, Lotter (76. Freundschig), Schrank (70. Münch), Miller, Wolter, Stockmeister.

Tore: 1:0 (54., Foulelfmeter) und 2:0 (82.) jeweils Burak Aksit. – Schiedsrichter: Fatih Kerem Icli (Lauda-Königshofen). – Zuschauer: 100.

Die SV Viktoria schraubte mit diesem Sieg ihre aktuelle Erfolgsserie auf fünf Spiele ohne Niederlage. Der Erfolg war verdient, weil die Heimelf großen Kampfgeist an den Tag legte, kaum etwas zuließ und alles in allem ein Chancenplus hatte. Burak Aksit hatte vor der Pause Pech mit einem Lattentreffer (5.), Antonio De Simones Kopfball lenkte TSV-Torwart Steffen Bier zur Ecke. Nach der Pause verwertete Aksit einen von Höfling an dem SV-Viktoria-Goalgetter selbst verschuldeten Strafstoß (54.) und vollendete später den schönsten Angriff des Spiels zum entscheidenden 2:0 (82.). Dazwischen hatten die Tauberbischofsheimer Pech bei Philipp Kirchers Freistoß (63.), der an die Unterkante der Latte ging, beim anschließenden Kopfball von Linus Schrank (auf die Latte) sowie bei einer Chance von Marco Wolter (75.), die Torwart Andreas Jetzlaff entschärfte – die Frage war nur, ob vor oder hinter der Torlinie. Kurz zuvor hatte auf der Gegenseite Aksit eine der größten Möglichkeiten vergeben, weil er den Ball nicht richtig traf (73.). Unmittelbar vor dem Abpfiff scheiterte Antonio De Simone noch mit einem Heber.

