Schulung für Platzordner

In kostenfreien Schulungen für Platzordnerobmänner (POB) bereitet der Badische Fußballverband (BFV) die zuständigen Personen in den Vereine auf ihre wichtige, präventive Aufgabe an den Spieltagen vor. „Ich kann nur empfehlen, diese Schulung zu besuchen, weil man wirklich beigebracht bekommt, wie man mit gewissen Situationen umzugehen hat.“, sagte zum Beispiel Fatih Isci, U19-Co-Trainer bei der TSG Lützelsachsen, nach der Pilotschulung in Schöneck im April.

„Platzordnerobmänner haben eine ganz wichtige, präventive Funktion am Spieltag und sind zentrale Ansprechpartner für Schiedsrichter und Zuschauer. Deshalb ist es wichtig, dass sie gut auf ihre Aufgabe vorbereitet sind“, sagt BfV-Vizepräsident Rüdiger Heiß. Sowohl Heim- als auch Gastmannschaften müssen am Spieltag einen POB stellen.

Eine der POB-Schulungen findet am Donnerstag, 27. September, von 17.30 bis 21 Uhr beim TSV Götzingen im Fußballkreis Buchen statt.

Infos und Anmeldung auf: „www.badfv.de“. bfv

