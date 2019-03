Schwache Chancenverwertung

FSV Hollenbach – FC Albstadt 1:2

Hollenbach: Brutzer, Zeller, Hutter, Kleinschroft, Hack, Hofmann, Dörner, Uhl, Schülke, Herkert, Czaker. Albstadt: Aller, Dahlke, Akbaba, Bitzer, Rumpel, Endriß, Akin Aktepe, Fiorenza, Hakan Akrepe, Hotz, Letsch. Tore: 0:1 (20.) Matthias Endriß, 0:2 (30.) Pietro Fiorenza, 1:2 (58.) Michael Kleinschrodt. – Schiedsrichter: Fabian Baiz (Wangen). – Zuschauer: 280

Der FSV Hollenbach bleibt nach der Winterpause weiter sieglos. Selbst gegen das Verbandsliga-Schlusslicht FC Albstadt kassierte die Mannschaft von Trainer Martin Kleinschrodt mit 1:2 eine Heimniederlage. Das war in einem insgesamt schwachen Spiel eine Niederlage, die weh tut“, sagte Manager Karl-Heinz Sprügel und fügte dann noch hinzu: „Wir haben von der ersten Minute an nicht unserem Tabellenplatz entsprechend gespielt.“ Die Hollenbacher ließen sich von den robusten Albstadtern schnell den Schneid abkaufen und präsentierten sich vor allem in den Zweikämpfen zu schwach. Außerdem vergaben sie zu viele Chancen. Trotz des schwachen Auftretens wäre mehr drin gewesen.

Albstadt war zunächst das bessere Team. und nach 20 Minuten schlugen die Gäste zu. Ein Freistoß kam flach in die Mitte und Matthias Endriß traf in der 20. Minute zum 0:1.

TSV-Trainer Kleinschrodt setzte erneut auf die Doppelspitze mit Fabian Czaker und Sebastian Hack. Das Sturmduo bekam aber zu wenige Bälle. Wenn Hollenbach gefährlich war, dann meist nach Standards. Die beste Chance der Hollenbacher hatte Hack, als er lief in der 25. Minute aufs Tor zulief, den Ball aber dann daneben.

In der 30. Minute fiel das 2:0 der Gäste. Nach einem Eckball klärte der FSV schlecht und Pietro Fiorenza traf. Noch vor der Pause hatten die Hollenbacher durch Manuel Hofmann (40.), Hack (43.) und Czaker (45.) Möglichkeiten auf den Anschlusstreffer.

Die erste Chance nach der Pause hatte Fiorenza (47.). Dann prüfte Robin Dörner (52.) Gästetorhüter Mario Aller. Hollenbach baute nun mehr Druck auf und in der 58. Minute fiel der Anschlusstreffer. Nach einem Eckball köpfte Hack und Michael Kleinschrodt fälschte zum 1:2 ab.

Drei Minute später verpasste Czaker aus spitzem Winkel. Nach einer kurzen Drangphase schaffte es Albstadt, das Tempo zu verschleppen Der FSV hatte zwar Chancen, doch der Ball wollte nicht über die Linie.

„Wir müssen auch mal eine der Chancen machen“, sagte Kleinschrodt. „Aber es war spielerisch auch nicht gut von uns. Wir haben zu wenige Zweikämpfe gewonnen.“

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.03.2019