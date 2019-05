Schweinberg verbessert

Nachdem in der B2 Buchen bereits alles geklärt ist, wollen die Teams trotzdem am letzten, zeitgleichen Spieltag noch einmal ihr Können unter Beweis stellen. Im Allgemeinen kann man sagen, dass Sennfeld/Roigheim II verdient Meister wurde, aber vor allem die Mannschaften aus der hinteren Tabellenhälfte sich wacker gegen die Top-Teams geschlagen haben.

So zum Beispiel der FC Schweinberg II: In dieser Saison war man im Kalenderjahr 2018 noch die Schießbude der Liga mit 59 Gegentoren in zwölf Partien. Doch die Mannschaft entwickelte sich im Laufe der Saison, verlor zwar auch in 2019 einige Spiele, jedoch musste man in neun Spielen nur noch 19 Gegentreffer hinnehmen. Anhand dieser Zahlen kann man Hoffnung schöpfen für die kommende Spielzeit. mag

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.05.2019