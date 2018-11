Schwere Wochen für den FV

FV Lauda – VfB Eppingen 1:5

Lauda: Moschüring, Neckermann (73. Kaplan), Lotter, Baumann, Fell (78. Hofmann), Jurjevic, Jallow, Ilic, Schädle, Heizmann, Sen (90.+2 Hehn).

Eppingen: Sauer, Fleck, Münster (71. Palinkasch), Rudenko, Zakel, Bostan (63. Ebner), Pop, Irrgang, Felk, Sigloch (78. Krause), Zigmantavicius (71. Rauh).

Tore: 0:1 (19.) Zakel, 0:2 (39.) Bostan, 1:2 (56., Foulelfmeter) Fell, 1:3 (64.) Münzer, 1:4 (85.) Krause, 1:5 (90.+10) Rauh. – Schiedsrichter: Philipp Eckerlein (Wolfersdorf). – Zuschauer: 255.

Während der FV Lauda in diesem eminent wichtigen Kellerduell um einen geordneten Spielaufbau bemüht war, versuchten sich die Gäste in der ersten Viertelstunde mit Fernschüssen. Nach einem Eckball fiel das 0:1, als Tobias Zakel vor dem FV-Tor der Ball vor die Füße fiel. Mit dem Führungstreffer gewann der VfB deutlich an Sicherheit und gestaltete die Partie ausgeglichen.

In der 23. Minute hätte Goran Jurjevic fast den Ausgleich erzielt, als Daniel Fell einen gefühlvollen Flankenball an den langen Pfosten brachte, doch Jurjevic drückte den Kopfball nicht über die Torlinie. Nikola Ilic hatte noch eine gute Chance nach einem Sprint übers halbe Feld. Umso bitterer für die Gastgeber war dann das zweite Tor der Gäste, als Soner Bostan nach einem Stellungsfehler der Abwehr aus nächster Nähe den Ball ins kurze Eck drosch.

Jurjevic spielte in der 55. Minute in den Lauf von Nikola Ilic, der im Strafraum von zwei Abwehrspielern unsanft in die Zange genommen wurde. Den fälligen Elfmeter verwandelte Daniel Fell zum 1:2-Anschlusstreffer. Der FV versuchte die aufkommende Nervosität der Gäste zu nutzen, um das Spiel noch zu drehen. Denn der VfB hatte sich viel zu früh auf eine Verwaltung des Vorsprungs eingerichtet. Die Laudaer Mannschaft stand jetzt teilweise extrem hoch, ohne richtigen Zugriff auf den Ball zu haben. So war es dann ein leichtes Spiel für die Gäste, hinter die Abwehrkette zu kommen und weitere hochkarätige Tormöglichkeiten zu erspielen. Einige Gegenstöße des FV mit langen Bällen unterband der Gästetorwart durch geschicktes Herauslaufen. Die Partie endgültig entschied dann Pascal Münzer in der 64. Minute, als er ungestört den Ball zum 3:1 versenkte. Der Widerstand des FV war gebrochen und die immer größer werdenden Lücken vor dem machtlosen Marc Moschüring nutzten die kurz zuvor eingewechselten Marco Krause in der 85. Minute zum 4:1 und Mark Rauh in der zehnten Minute der Nachspielzeit mit dem 5:1-Endstand.

Für den FV Lauda brechen drei schwere Wochen an, denn auswärts hängen in Walldorf und danach in Heddesheim die Trauben sehr hoch. Auch im letzten Heimspiel vor der Winterpause gegen den VfR Mannheim ist der FV in dieser Verfassung krasser Außenseiter.

