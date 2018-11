Auf die Fußballfrauen der TSG Hoffenheim wartet morgen um 15 Uhr die wohl schwerste Aufgabe der Saison. Die Mannschaft von Chef-Trainer Jürgen Ehrmann gastiert beim VfL Wolfsburg, der die Tabelle der Frauen-Bundesliga ohne Punktverlust anführt. Die Partie gegen den amtierenden Deutschen Meister wird live auf Sport1, Telekom Sport und DFB-TV übertragen. Chef-Trainer Jürgen Ehrmann sagt zum Gegner: „Der VfL Wolfsburg ist in dieser Saison nicht nur in der Allianz Frauen-Bundesliga das Maß aller Dinge, sondern ist auch eines der stärksten, wenn nicht sogar das stärkste Team Europas.“ Hinter dem Erfolg stehe ein guter Plan, denn in Wolfsburg werde gute Arbeit geleistet. „Der Kader ist durchdacht zusammengestellt, verschiedene Typen an Spielerinnen ergänzen sich sehr gut.“ tsg

