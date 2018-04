Schwieriges Derby für Beckstein/K. II

Anzeige

Nachdem der SV Schönfeld in der Kreisklasse C1 unaufhaltsam Richtung Meisterschaft und Aufstieg unterwegs ist, stellt sich in dieser Liga nur noch die Frage, wer als Tabellenzweiter ins Entscheidungsspiel gegen den „Vize“ der Kreisklasse C2 gehen wird. Heißester Kandidat dafür ist die SG Oberbalbach/Unterbalbach II, die beim Tabellenletzten SV Anadolu Lauda II den zwölften Saisonsieg fest eingeplant hat. Schwieriger wird es für den Konkurrenten SG Beckstein/Königshofen II, denn das Gastspiel bei der SG Gerlachsheim II/Lauda II ist ein Derby, in dem die Gastgeber allein aus Prestigegründen gewinnen möchten.

In der Kreisklasse C2 TBB ist die Situation ähnlich: Der FC Hundheim/Steinbach II wird sich auf seinem Weg zurück in die Kreisklasse B wohl nicht mehr aufhalten lassen, während der SV Nassig III und der TSV Kreuzwertheim II sich ein „Duell“ um Platz 2 liefern. Die Vorteile liegen hier momentan beim SV Nassig III, doch hat „Kreuz“ noch zwei Spiele in der Hinterhand. uwb