SCK macht es unnötig spannend

Im Heimspiel der Frauen-Fußball-Verbandsliga gegen den FC Odenheim feierte der SC Klinge Seckach einen 3:1-Sieg feiern, musste aber unnötiger Weise zittern bis zum Ende.

Die SCK machte von Anfang an Druck, und das Spiel fand fast ausschließlich in der Hälfte der Gäste statt. Jedoch fand man nicht den direkten Zug zum Tor, spielte sehr gefällig aber letztendlich ohne richtigen Torabschluss. Einzig Nina Frank hatte mit einem Pfostentreffer nach 17 Minuten Pech im Abschluss. Kurz vor der Halbzeit dann doch die Erlösung: Ein Schuss von Anna Bäcker wurde unhaltbar abgefälscht und landete zur 1:0-Führung im Tor.

In der zweiten Hälfte verlor man völlig den Faden, machte zu viele leichte Fehler, und es war kein Spielfluss mehr vorhanden. Die erst eingewechselte Aileen Piecha, die vorige Woche noch gegen Weiher im Tor glänzte, setzte sich energisch in einem Laufduell durch und erzielte in der 69. Minute überlegt die 2:0-Führung. Nun dachte man, das Spiel sei gelaufen, doch das war es nicht. Drei Minuten später setzte sich Odenheim durch und erzielte, mit dem ersten richtigen Torschuss in diesem Spiel, den völlig überraschenden Anschlusstreffer. Doch damit nicht genug. Wenige Minuten später lief eine Spielerin von Odenheim völlig frei auf das Tor der SCK zu, doch sie vergab etwas überhastet.

Der Joker Aileen Piecha machte mit dem Schlusspfiff das erlösende und letztlich auch verdiente 3:1. sck

