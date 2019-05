Sechs Tore bei tollem Wetter und am Ende doch kein Sieger

Creglingen II/Bieberehren – Rengershausen 3:3

Tore: 0:1 (3.) Markus Schenkel, 1:1 (7.) Timo Kellermann, 2:1 (38.), Christian Frick, 3:1 (44.) Hannes Gackstatter, 2:2 (45.) Nico Hirschlein, 3:3 (88.) Nico Hirschlein. - Zuschauer: 90.

Bei herrlichem Fußballwetter begann die Heimelf druckvoll, wurde aber in der dritten Minute kalt erwischt, als Markus Schenkel das 0:1 erzielte. Fast im Gegenzug glich Timo Kellermann zum 1:1 aus. In der 38. Minute erzielte Christian Frick nach einem gelungen Spielzug die 2:1 Führung. In der 44. Minute erhöhte die SGM durch Hannes Gackstatter mit einem Foulelfmeter auf 3:1. Kurz vor dem Pausenpfiff verkürzten die Gäste aus Rengershausen durch Nico Hirschlein auf 3:2.

Nach der Halbzeitpause erhöhten die Gäste den Druck und erzielten in der 88. Minute durch einen Eckball den 3:3-Ausgleich.

Laudenbach – Althausen/Neunkirchen 4:0

Tore: 1:0 (35.) Leon Vorholzer, 2:0 (41.) Florian Lang, 3:0 (50.) Phillip Mühleck, 4:0 (57.) Leon Vorholzer. – Zuschauer: 87.

Nach dem 4:0 gegen den Tabellenführer in der letzten Woche folgte jetzt ein weiterer 4:0-Sieg des TSV Laudenbach, das bis zur 20. Minute doch etwas zu behäbig war. Dann häuften sich die Chancen auf beiden Seiten. Tim Silberzahn köpfte freistehend dem Keeper in die Arme, während Fabian Lang sich in der Abwehr erfolgreich in einen Schuss schmiss. Mühleck und Tim Silberzahn vergaben fahrlässig Großchancen. Leon Vorholzer zeigte in 40. Minute im Alleingang wie man es macht. Eine Minute später schoss Florian Lang vom linken 16er-Eck den Ball grandios unter die Latte. Kettelhack hatte mit dem Halbzeitpfiff noch die Chance zum Anschluss, schoss aber über das Tor. Schon früh in der zweiten Spielhälfte erhöhten Mühleck in der 49. Minute und Leon Vorholzer in der 55. Minute auf den späteren Endstand, indem sie beide jeweils allein auf den Torwart zuliefen. Beck und Tobias Silberzahn verpassten beinahe kläglich ihre Chancen, noch zu erhöhen. Gefährlich wurde es für die Gäste einzig in 53. Minute, als eine Schusssalve mehrfach geblockt wurde. So blieb es beim 4:0.

Schrozberg – Mulfingen II 1:0

Tore: Sherifo Bah (53.), 2:0 Lamin Jammeh (60.), 2:1 Simon Riegler (75.), 3:1 Marco Flaig (76., Foulelfmeter), 4:1 Lamin Jammeh (84.).

Bei Sonnenschein begannen beide Mannschaften zunächst etwas zögerlich mit Ungenauigkeiten im Aufbauspiel. Der TSV kam Mitte der ersten Halbzeit besser ins Spiel und verfehlte das Gästetor nur knapp. Bälle in die Spitze und daraus resultierende Chancen wurden teils leichtfertig vergeben. Der SV tauchte nur selten vor dem Tor der Heimmannschaft auf. So ging es torlos in die Pause. Zu Beginn des zweiten Durchgangs drückten die Schrozberger auf die Führung und wurden prompt belohnt. Sherifo Bah war nach einer Lutz-Ecke mit dem Kopf erfolgreich. Der direkte Gegenzug brachte den Gästen nichts ein. Nach einem Einwurf kam der Ball zu Lamin Jammeh, der das Spielgerät über den Verteidiger hob, das Laufduell gewann und zum zwischenzeitlichen 2:0 einschob.

Die Angriffe des SV wurden in der Folge durch die Defensive um Kapitän Hefke abgefangen oder frühzeitig entschärft. So musste auch für die Gäste ein Standard herhalten. Nach einem Freistoß kam Simon Regler zum Kopfball und verkürzte auf 2:1. Nach einem Kontakt im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Foulelfmeter. Marco Flaig – vergangene Woche noch gescheitert – traf sicher und stellte den Zwei-Tore-Abstand zugunsten Schrozbergs wieder her.

Den nächsten Höhepunkt leitete erneut Marco Flaig mit einem Ball auf den startenden Lamin Jammeh ein. Dieser ließ die Verteidiger hinter sich, umkurvte den Torspieler und schob zum 4:1 ein. Kurz danach beendete der Unparteiische die Partie. Am Ende steht ein verdienter Heimerfolg für Schrozberg. Reserven: 6:0.

Weikersheim/Schäftersheim II – Billingsbach 1:1

Tore: 1:0 B. Pastorek (34.), 1:1 D. Hörner (78.). – Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rot SGM (82.). – Zuschauer: 60.

Die einheimische Spielgemeinschaft kam gut ins Spiel: Strauss scheiterte in der ersten Minute nurknapp.

In der 15 Minute hatte er mehr Glück und traf mit einem schönen Fernschuss die Querlatte. Lang scheiterte in der 33. Minute dann am am gut haltenden Gästekeeper. In der 34. Minute fiel die verdiente Führung für die SGM: B. Pastorek staubte zum 1:0 ab. Nach dem Wechsel kam Billingsbach wesentlich stärker aus der Kabine. Albert im Tor der SGM verhinderte in der 48. Minute mit einer sensationellen Parade den Ausgleich. Auch im weiteren Verlauf war Billingsbach klar feldüberlegen, doch Albert verhinderte mehrmals glänzend den Ausgleich. In der 78. Minute war es dann schließlich soweit: Hörner staubte zum verdienten Ausgleich ab. In Unterzahl musste die SGM noch einige brenzlige Situationen überstehen, doch letztlich blieb es beim 1:1-Unentschieden.

Hohebach – Markelsheim/Elpersheim II 3:0

Tore: 1:0 unbekannt (25.) Eigentor, 2:0 Holger Ehrmann (50.), 3:0 Jochen Schenkel (88.). – Zuschauer: 100.

Bei bestem Fußballwetter wollten beide Teams zeigen, was sie können und kamen in der Anfangsphase zu Chancen.

Als die Hohebacher in der 25. Minute durch ein Eigentor nach Freistoß in Führung gingen, nahmen sie in den Folgeminuten das Heft in die Hand und hätten vor der Pause noch eine höhere Führung erspielen können.

Das 2:0 entstand dann in der 50 Minute als Holger Ehrmann alleine auf das Tor zulief und den Ball versenkte. Obwohl Hohebach nun stärker war, gelang es auch den Gästen aus Markelsheim/Elpersheim sich immer wieder Chancen zu erarbeiten und erzwangen kurz nach dem 2:0 eine Glanzparade des Heimtorwarts. Die Heimmannschaft machte in der 88. Minute durch Traumflanke von Felix Mack und Kopfball von Jochen Schenkel den Sack endgültig zu.

Wachbach II – Blaufelden 0:1

Bis zum Redaktionsschluss ging leider kein Spielbericht ein.

