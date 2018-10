Sechs Ungeschlagene

Die Zahl der Mannschaften im Fußballkreis Buchen, die in der Saison 2018/19 noch kein Spiel verloren haben, wird nun immer kleiner. Am Sonntag hat es nun die SG Krautheim/Westernhausen erwischt, die beim 0:3 im A-Klassen-Spitzenspiel beim TTSC Buchen erstmals leer ausging.

Somit ist nur noch der SV Schlierstadt in der Kreisklasse A ungeschlagen. Auch der SV Hettigenbeuern war beim Meisterschaftsfavoriten mit dem 1:5 chancenlos. Der Vorsprung des Spitzenreiters um Neu-Trainer Jürgen Göbes auf den Zweiten Krautheim/Westernhausen beträgt schon sechs Punkte. Der Weg zurück in die Kreisliga wird also konsequent beschritten. Im Schnitt schießt der SVS vier Tore pro Spiel.

In der Kreisliga ist der VfB Sennfeld/Roigheim die einzige Mannschaft, die das Gefühl einer Niederlage in dieser Saison noch nicht erlitten hat. Dass der VfB eine gute Mannschaft hat, hatten viele Konkurrenten bereits vor der Saison erkannt. Dass die Truppe von Trainer Edgar Baumann allerdings tatsächlich so anzieht, überrascht dann doch ein wenig.

Beim FC Schloßau stand bis vor drei Wochen auch noch die Null in der Tabellenspalte der Niederlagen; doch jetzt haben die Odenwälder mit dem 0:3 gegen Götzingen/Eberstadt ihr drittes Spiel in Serie verloren. Nun geht es zum Landesliga-Absteiger-Duell nach Buchen.

In den Kreisklassen B sind immerhin noch vier Teams ohne Niederlage: Buchen II und Bödigheim in der B1 sowie Zimmern und Sennfeld/Roigheim II in der B2.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.10.2018