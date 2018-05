„Sechziger“ drehen einen 0:2-Rückstand

Anzeige

1860 München – Saarbrücken 2:2

Tore: 0:1 (33., Eigentor) Jan Mauersberger, 0:2 (58.) Sebastian Jacob, 1:2 (66., Foulelfmeter) Sascha Mölders, 2:2 (83.) Simon Seferings. – Schiedsrichter: Markus Schmidt (Stuttgart). – Zuschauer: 12 500 (ausverkauft).

Der TSV 1860 München den Aufstieg in die 3. Liga perfekt gemacht. Nach dem 3:2-Erfolg im Aufstiegs-Hinspiel reichte dem Meister der Regionalliga Bayern vor heimischer Kulisse ein 2:2-Unentschieden gegen den 1. FC Saarbrücken (Meister Regionalliga Südwest). Dabei mussten die Löwen-Fans im ausverkaufte Grünwalder Stadion lange um die Rückkehr in die 3. Liga bangen. Denn den besseren Start in die Partie erwischten die Gäste aus Saarbrücken. Die führten nach einem Eigentor von Jan Mauersberger (33.) und Sebastian Jacob (58.) überraschend mit 0:2. Mit diesem Ergebnis hätte der Aufsteiger Saarbrücken geheißen, doch Löwen-Torjäger Sascha Mölders (66., Foulelfmeter) und der eingewechselte Simon Seferings (83.) erlösten die Münchner. Der TSV 1860 München kehrt damit nur ein Jahr nach dem Zwangsabstieg in die Regionalliga Bayern, wieder in den Profifußball zurück. „Das ist einfach nur Wahnsinn. Wir lagen mit zwei Treffern zurück. Wie wir dann aber zurückgekommen sind, zeichnet unsere Mannschaft schon über die gesamte Saison aus“, sagte 1860-Torschütze Sascha Mölders.