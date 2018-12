Seckachtal fährt als Sieger zu den „Badischen“ nach Ketsch

Die C-Junioren des Fußballkreises Buchen ermittelten in ihrem zweitägigen Hallenturnier in der Sporthalle in Rosenberg ihren Futsal-Hallen-kreismeister für die Saison. 13 Mannschaften nahmen teil.

Spannende und torreiche Spiele

Nach den an beiden Turniertagen spannenden und teils torreichen Spielen, setzte sich schließlich in der Gruppe A die Mannschaft des JF Ravenstein durch, die mit 16 Punkten und 18:1 Toren den ersten Platz belegte. Bis auf ein Unentschieden konnte die Mannschaft alle ihre Turnierspiele überzeugend gewinnen.

Zweiter in der Gruppe wurde die JSG Schlierstadt mit 14 Punkten und einem Torverhältnis von 10:1 Punkten. Den dritten Platz belegte die JSG Buchen mit 6:3 Toren und zehn Punkten.

In der Gruppe B wurde die Mannschaft der JSG Seckachtal, die mit elf Punkten und 10:3 Toren Gruppensieger. Den zweiten Platz belegte die Mannschaft der JSG Mudau mit zehn Punkten und einem Torverhältnis von 9:4 Toren. Dritter in dieser Gruppe wurde die Mannschaft des SV Osterburken mit neun Punkten und 5:3 Toren.

In den beiden Halbfinalspielen standen sich die JF Ravenstein und die JSG Mudau gegenüber, das 0:1 endete. Die JSG Seckachtal besiegte die JSG Schlierstadt nach Elfmeterschießen mit 4:2. Mit Spannung und vor vielen Zuschauern standen sich dann im Finalspiel um den Turniersieg die JSG Seckachtal und die Mannschaft der JSG Mudau gegenüber. Das ausgeglichene Spiel blieb bis zum Ende spannend. Beide Mannschaften hatten zwar einige Torchancen, die aber nicht genutzt wurden. So war es schließlich die JSG Seckachtal, der drei Minuten vor dem regulären Spielende der glückliche und viel umjubelnde Siegtreffer zum 1:0-Endstand gelang.

Die Siegerehrung nahm Staffelleiter Harry Langer (Seckach) vor, der allen Mannschaften für die faire Spielweise dankte und auch die Grüße von Kreisjugendleiterin Patricia Jakob überbrachte.

Wanderpokal und Ballspende

Unter dem großen Beifall der Besucher und Mannschaften überreichte Langer dem Siegerteam den Wanderpokal sowie eine Ballspende. Die JSG Seckachtal nimmt nunmehr als Vertreter des Fußballkreises Buchen am Turnier um die Badische Meisterschaft in Ketsch teil. Die zweitplatzierte Mannschaft aus Mudau erhielt ebenfalls einen Spielball. Fußballkreisvorsitzender Klaus Zimmermann (Rosenberg) bedankte sich ebenfalls bei den Mannschaften und stellte fest, dass sich doch eine fairere Spielweise bei den Spielen am Sonntag durchsetzte, denn bei den Samstagsspielen ging es teils sehr ruppig zu, und es gab vier verletzte junge Fußballspieler.

Sein Dank galt neben der Turnierleitung mit Harry Langer und Daniela Jurk für ihre gute Organisation und den reibungslosen Turnierverlauf auch dem engagierten Schiedsrichterteam mit Lisa Brand (SV Großeicholzheim) Thomas Mistele (TSV Oberwittstadt) David Schiffmacher (Eintracht Walldürn), Julia Sturm und Manuel Grübel (beide VfR Gommersdorf) sowie Bertram Kubach (SV Bofsheim) für die umsichtige Leitung der Spiele. hf

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.12.2018