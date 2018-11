„Sehe eine Chance, gegen Höpfingen nachzulegen“

Die FN sprachen mit Jürgen Wöppel, dem Trainer des SV Osterburken.

War der letzte Tabellenplatz nach dem 11. Spieltag ein heilsamer Schock für die Mannschaft, denn danach hat sie nicht mehr verloren?

Jürgen Wöppel: Ich weiß nicht, ob die Spieler jede Woche auf die Tabelle geguckt haben. Ich habe mir das ein Stück weit abgewöhnt, weil es für mich nur Momentaufnahmen sind. Mein Ziel war – und ist es noch – mit 20 Punkten in die Winterpause zu gehen. Der Tabellenplatz hat mich deshalb die ganze Zeit weniger interessiert, ob wir nun Drittletzter, Vorletzter, Letzter sind oder auf dem Relegationsplatz stehen. Mit der angestrebten Punktzahl hat man in der Rückrunde noch alle Optionen. Wir wollen den Abstand zum unteren Mittelfeld nicht zu groß werden lassen.

Verhalf das 1:1 gegen Oberwittstadt der Mannschaft zur Erkenntnis: „Wir können doch mithalten“?

Wöppel: Spiele gegen Oberwittstadt sind ja Derbys für Osterburken. Wenn man gegen den Tabellendritten einen Punkt holt, ist das natürlich auch ein Beweis dafür, dass man auf dem richtigen Weg ist. Weil Oberwittstadt das Spiel gemacht hat, war der Punkt schon etwas schmeichelhaft für uns. Man muss dafür eben alle Optionen ziehen. Ansonsten spielt es überhaupt keine Rolle, ob man den Punkt gegen Oberwittstadt oder eine Mannschaft aus dem unteren Feld holt. Wir müssen einfach weiterhin fleißig Punkte sammeln.

Ist aktuell das 2:0 daheim über Walldürn ein gutes Omen, weil Osterburken noch gegen alle anderen Teams ab Platz 13 Heimspiele hat?

Wöppel: Die jeweiligen Tabellenplätze bieten mir kein Kriterium, um von vermeintlich leichteren Aufgaben zu reden, wenn es gegen Teams aus der Abstiegsregion geht. Auch die Ausfälle von Spielern lassen keine Rückschlüsse zu. So haben im vorletzten Spiel beim Gastgeber Tauberbischofsheim viele wichtige Spieler wie etwa Mario Greco gefehlt. Trotzdem haben wir ein ganz schlechtes Auswärtsspiel abgeliefert, irgendwie aber noch den Punkt geholt. Bei den heimstarken „Wittschtern“ war dann eine starke Leistung der verdiente Lohn für den einen Zähler. In der Landesliga kann an einem guten Tag jeder jeden schlagen, wenn man, wie gesagt, die beiden Spitzenteams ausnimmt. Rückblickend betrachtet haben wir in der Vorrunde daheim fünf, sechs Zähler liegengelassen.

Mit welchem Spielverlauf rechnen Sie am Sonntag gegen Höpfingen?

Wöppel: Höpfingen ist immer zu beachten, auch wenn der TSV erfahrene Spieler verloren und die Mannschaft verjüngt hat. Es ist nicht mehr die Mannschaft, die in der Verbandsliga spielte oder vorn in der Landesliga um den Titel mitspielen kann. Bei allem Respekt vor dem Gegner sehe ich also die Chance, nach dem Sieg über Walldürn jetzt nachzulegen. ferö/Bild: Herrmann

