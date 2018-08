Sehnsucht nach erstem Saisontor

Bereits morgen um 19 Uhr tritt der FV Lauda im dritten Punktspiel der Verbandsliga Nordbaden im Tauberstadion gegen den FC Zuzenhausen an. Nach dem torlosen Unentschieden im ersten Heimspiel gegen den FC Heddesheim und dem 0:1 beim VfR Mannheim wartet der Aufsteiger nach wie vor auf das erste Saisontor.

Trainer Marcel Baumann sieht seine Mannschaft auf dem richtigen Weg, auch wenn in Mannheim echte Torchancen rar waren. Wenn der Knoten in der Offensive platzt, werden „die Dinger“ auch öfter wieder reingehen, sagen sich die Fußballfreunde im Taubertal. Vielleicht hilft es ja, die besten Torschützen aus dem Aufstiegsjahr in Erinnerung zu rufen – und ihre Trefferzahl: Goran Jurjevic als Torschützenkönig mit 34 Toren, Janik Ondrasch (15), Nikola Ilic (11) und Jonas Neckermann und Thomas Lotter mit je acht „Buden“.

Ohne Fehl und Tadel ist das Abwehrverhalten, doch am Mittwoch muss sich die Mannschaft etwas einfallen lassen, um mehr Torchancen zu generieren. Einschüchtern sollte die FV-Akteure auch nicht die Tatsache, dass im Direktvergleich in den 14 Verbandsliga-Begegnungen seit 2006 erst ein Sieg der Eisenbahnstädter zu Buche steht. Vor zwei Jahren sorgte Goran Jurjevic mit seinem Ausgleichstreffer daheim für ein 1:1-Unentschieden. Auswärts ging dagegen der FV beim letzten Kräftemessen in Zuzenhausen mit 0:6-Toren regelrecht unter.

Gegner in Verbandsliga etabliert

Gästetrainer Dietmar Zuleger trainiert seine Söhne Marcel und Dominik; eine in Lauda nicht unbekannte Konstellation, denn jahrelang spielten Dennis und Nicolai unter ihrem Vater und Trainer Jürgen Wöppel für den FV Lauda und gehörten auch zur Meistermannschaft, die 2015 in die Verbandsliga aufstieg. Dort hat sich der FC Zuzenhausen nach der Meisterschaft in der Landesliga Rhein-Neckar fest etabliert. Im ersten Jahr wurde der FC Zehnter, dann gelang mit Rang acht eine einstellige Platzierung und in der vergangenen sorgte wieder Platz zehn dafür, dass Zuzenhausen ohne Abstiegssorgen aufspielen konnte.

Am Mittwochabend wird die Heimpartie eine schwere Aufgabe für Lauda, doch als Aufsteiger kann der FV ohne großen Druck aufspielen und vielleicht die schwache Bilanz mit den Kraichgauern etwas aufpolieren. Zudem ließe sich ein Zeichen setzen, dass die Partien im Taubertal für die Konkurrenz nicht zu Selbstläufern werden. ferö

