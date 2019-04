„Sehr guter Fußballer“

Laudas Nikola Ilic wechselt zur neuen Saison vom FV Lauda zum TSV Unterschüpf/Kupprichh. © Herrmann

Nikola Ilic wird in der kommenden Saison spielender Co-Trainer beim TSV Unterschüpf/Kupprichhausen. Dies bestätigte gestern Joachim Schroth, Trainer des TSV, den FN. Die Zusage des momentanen Verbandsliga-Spielers des FV Lauda gilbt liga-unabhängig. Unterschüpf/Kupprichhausen ist derzeit Letzter in der Fußball-Kreisliga Tauberbischofsheim. „Es war ein Wunsch von mir, dass ich weiter einen spielenden Co-Trainer als verlängerten Arm auf dem Spielfeld habe“, sagte Schroth, der Ilic als „sehr guten Fußballer“ lobt. Ilic tritt damit die Nachfolge von Tobias Würzberger an, der nach drei Jahren das Amt des Co-Trainers nicht mehr ausüben wollte. „Wir möchten Tobi aber als Spieler erhalten“, so der TSV-Trainer. mf

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.04.2019