Semmler trainiert Pülfringen

Der SV Pülfringen, zurzeit in der Fußball-Kreisklasse A Tauberbischofsheim aktiv, hat seine Trainerfrage für die Saison 2018/2019 geklärt. Mit dem 32-jährigen B-Lizenz-Inhaber Christian Semmler verpflichtete man einen jungen und motivierten Trainer für die kommende Saison. Semmler ist momentan noch als Spieler beim SV Nassig aktiv und wird in Pülfringen erstmals als hauptverantwortlicher Trainer tätig sein. Die weite Mannschaft des SV Pülfringen wird auch künftig von Gabriel Resch betreut. Der aktuelle SVP-Trainer Reinhold Thiel widmet sich ab Sommer nur noch seiner Tätigkeit als DFB-Stützpunkttrainer in Altheim, wird allerdings auch im Spielausschuss des SV Pülfringen im sportlichen Bereich tätig sein. Das Bild zeigt von links: Sportlicher Vorstand Steffen Eckert, Christian Semmler und Spielausschuss-Mitglied Reinhold Thiel. Bild: SV Pülfringen