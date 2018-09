Sennfeld/R. II ist die Mannschaft der Stunde

Mudau/S. II – Adelsheim/O.II 4:0

Von Beginn an kam die Heimmannschaft zu guten Tormöglichkeiten, die aber nicht konsequent genutzt wurden. Kurz vor der Pause gelang das 1:0 durch Kamaso. In der zweiten Hälfte drängte die Heim-SpG auf das 2:0, das in der 63. Minute durch Al Hussain fiel. Danach erhöhte noch Haber mit zwei Toren zum verdienten 4:0-Endstand.

FC Hettingen II – FC Zimmern 1:2

Zimmern ging nach einer Viertelstunde in Führung. Der FCH hielt zwar gut mit, erspielte sich aber zu wenige Torchancen. Kurz nach der Pause erzielte der Gast nach einem schön heraus gespielten Konter das 2:0. Rifat Kaplan erzielte Mitte der zweiten Hälfte den Anschlusstreffer.

Götzingen/E. II – Bofsh./O. III 4:0

Den ersten Warnschuss gaben die in der Anfangsphase überlegenen Gäste ab. Erst nach der Trinkpause kam die Heimelf besser ins Spiel und traf die Latte. Durch einen Handelfmeter brachte A. Dörr seine Farben in Führung. Nur drei Minute später erhöhte L. Holderbach auf 2:0. Vor der Pause gelang J. Süssenbach das 3:0. In der 76. Minute erzielte T. Jaufmann das 4:0.

SV Leibenstadt – Gommersd. III 3:2

In der 15. Minute fischte SV-Keeper S. Kunkel einen Weitschuss aus dem Winkel. Eine Minute später schoben die Gäste nach einer Flanke zum 1:0 ein. Ein Kopfball von J. Dreislar verfehlte knapp das Tor der Gäste. Nach einer Unachtsamkeit des SVL erhöhte der VfR auf 2:0. In der 36. Minute schob Schaas eine Hereingabe von M. Wolpert zum 1:2 ins Eck ein. In der 47. Minute lief M.Wolpert auf den Gästekeeper zu und schlenzte den Ball ins kurze Eck zum 2:2. In der 66. Minute sprang der Ball von der Latte zurück ins Spielfeld, der vor geeilte Abwehrchef B. Kraft versenkte den Ball per Kopf zum 3:2.

Krauth./W. II – Waldh/L./H. II 3:0

In der 17. Minuten nutze G. Duyum eine schöne Hereingabe von Burkert zum 1:0 für die Gastgeber In der 34. Minute nutze D. Karl eine Unstimmigkeit in der Gästeabwehr und erhöhte auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel verflachte das Spiel etwas, aber der eingewechselte J. Ostertag erzielte in der 90. Minuten mit dem Schlusspfiff das 3:0.

Rippberg/W/Gl. II – Sennf./O. II 0:6

Durch Nachlässigkeiten in der Hintermannschaft der SpG Rippberg-Wettersdorf/Glashofen stand es schnell 2:0 für die Gäste. Danach hatte die Heimelf auch einige Chancen. Zur Pause stand es verdient 3:0. Die Gäste erhöhten noch auf 6:0. Es war ein verdienter Sieg der Gäste, wobei die Heimelf einen Ehrentreffer verdient gehabt hätte.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.09.2018