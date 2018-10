Sennfeld/R. II löst Zimmern oben ab

Götzing./E.II – Rippb./W./Gl. II 5:1

Nach zwölf Minute führte die Heimelf durch Tore von T. Häfner und D. Holderbach 2:0. Es war eine einseitige Partie in der die Gäste erst kurz vor Pause offensive Akzente setzten. In dieser Phase erhöhte T. Häfner auf 3:0. Nach der Pause das gleiche Bild: Der TSV/VfL war die klar überlegene Mannschaft. Dies wurde durch weiter Treffer von N. Künkel und T. Jaufmann deutlich. Kurz vor Schluss gelang den Gäste der Ehrentreffer.

Bofsh./O.III – Gommersd. III 0:0

Torlos endete die Begegnung zwischen Bofsheim/O.III und Gommersdorf III

Schweinberg II – Hettingen II 4:1

Bereits in der fünften Minute gingen die Gäste durch einen Fehler in der FC-Hintermannschaft in Führung. Doch der FCS ließ sich davon nicht beeinflussen und schoss durch S. Martin nur zwei Minuten später den Ausgleich. In der zehnten Minute schoss D. Kretzschmer, die Hausherren in Front. Mitte der ersten Hälfte erhöhte D. Götz auf 3:1. Den Deckel drauf machte Yildiz in der 63. Minute, als er alleine durchlief und den Ball ins lange Eck spitzelte.

Krauth. /W. II – Mudau/S.II 2:0

In einer ausgeglichenen und fairen Partie stand es zur Pause 0:0. In der 75. Minute reagierte im Getümmel M. Burkert am schnellsten und schob den Ball zum 1:0 für die Gastgeber ins Tor. In der Nachspielzeit erzielte A. Jammeht das 2:0.

Waldh./L./H. II - Leibenstadt 1:5

Der Gegner ging bis zur Pause durch Zimmermann und Kunkel mit 2:0 in Führung und baute diese bis zur 78. Minute durch Kratzer (2) und Mohr auf 5:0 aus. Kapitän Knotz erzielte in der 86. Minute den verdienten Ehrentreffer für dir SG.

Sennfeld/R. II – FC Zimmern 2:1

Nach zwei Möglichkeiten der SG entschied Schiedsrichter Wieland in der 29. Minute auf Foulelfmeter für die Gäste, den Barth zum 1:0 verwandelte. Kurz vor dem Wechsel erzielte Schönsiegel im Nachschuss den Ausgleich. In der 67. Minute verwertete der starke Matter eine Flanke zur umjubelten 2:1-Führung. O. Fahr hätte in der 82. Minute alles klar machen können, scheiterte aber. Der FC Zimmern rannte danach wütend an. Die gute Heimabwehr brachte das Spiel aber über die Zeit.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.10.2018