Sennfeld/R. überrascht Ersten

SV Waldhausen – FC Schloßau 1:4

Die Anfangsviertelstunde war ausgeglichen, und so fiel praktisch aus dem Nichts nach einem schönen Pass das 0:1 durch den freistehenden Böhm (17.). Nach einem Freistoß von Hamrita musste Gästekeeper Keller erstmals ins Geschehen eingreifen. Vor der Pause liefen sich die schnellen Gästestürmer oft in der gut organisierten Abwehr des SVW fest, meist liefen sie jedoch ins Abseits. In der zweiten Hälfte wurden die Gäste nach gutem Beginn und einigen hochkarätigen Chancen der Einheimischen ihrer Favoritenrolle gerecht und erzielten durch Gornik, Stuhl per Kopf und den trickreichen Benig die Tore bis zum 0:4. Gegen Ende der Partie wurde der SVW wieder stärker und hatte nochmals einige gute Chancen, die letztlich Kapitän Schnorr mit einem tollen Kopfball nach einer Freistoßflanke von Arndt zum Ehrentreffer nutzte (84.).

Gommersdorf II – TSV Mudau 5:2

Die Partie begann von der Heimelf flott, und Tom Stöckel scheiterte an TSV-Schlussmann Trautmann. Besser machte dies VfR Angreifer Julian Reuther, als er kaltschnäuzig das 1:0 versenkte (13.). Kurz vor der Pause vereitelte TSV-Keeper Trautmann erneut im Eins-gegen-Eins gegen Stöckel. Beim Elfmeter zum 2:0 von Spielertrainer Fabian Stöcklein war er allerdings machtlos (40.). Direkt nach der Halbzeit erneut ein Elfmeterpfiff, dieses Mal für den TSV Mudau, den Haber zum 2:1 einschob (52.). Der VfR war um keine Antwort verlegen und stellte durch einen sehenswerten Freistoßtreffer von Stöcklein auf 3:1 (62.). Mudaus Dambach erwischte mit seinem Kopfball direkt im Anschluss nur den Außenpfosten ,und im Gegenzug versenkte Michael Lieb den Ball zum 4:1 im TSV-Gehäuse. Gommersdorf agierte weiter nach vorn und Tom Stöckel netzte per Kopf zum 5:1 ein (67.). Kurz vor Ende der Partie gelang Mudau noch das 2:5 durch Geier.

Hainstadt – Erfeld/Gerichst. 2:0

Schon früh wurde es gefährlich durch einen Freistoß von Schüßler (8.), aber SG-Goalie Horn klärte. Ein weiterer Schüßler-Standard zischte knapp an Freund und Feind und am Pfosten vorbei (25.). Es folgten bis dahin nur zaghafte Offensiv-Versuche der Gäste. Als Akin, von Camicia bedient, völlig frei vor dem Gästetor auftauchte (33.), hatten die Spvgg.-Fans schon den Torjubel auf den Lippen, doch Akin scheiterte am Schlussmann. Nach dem Wechsel verflachte das Spiel. In der 77. Minute war es dann soweit, und Schüßler ließ den Knoten platzen: Mit einen einem trockenen 20-Meter-Schuss markierte er die Führung für Hainstadt. Der eingewechselte D. Knapp musste in der 85. Minute nur noch zum 2:0 einschieben. Vorangegangen war eine schöne Einzelaktion vom starken Wiese, der als Sechser überzeugte. Der Gast versuchte nochmals alles, doch der einheimische Keeper Münch musste nur noch einmal eingreifen, als Djapa aus kurzer Distanz einen Kopfball platziert setzte.

TSV Buchen – Götzing./Eberst. 0:1

Eine ersatzgeschwächte Buchener Mannschaft verteidigte von Beginn mit viel Leidenschaft und hatte nach 15. Minuten bei einem Lattenfreistoß das Glück des Tüchtigen. Auch die nächste Gästechance nach einer Ecke landete am Pfosten, ehe Böhrer einen Kopfball aus dem Eck fischte. Nach einer halben Stunde mussten die Einheimischen ihren Torwart verletzungsbedingt durch einen Feldspieler ersetzen. Zu Beginn der zweiten Hälfte machten die Gäste weiterhin viel Druck, während die Heimmannschaft auf vereinzelte Konter setzte. Ein Makosch-Kopfball nach einer Ecke verfehlte das Gehäuse nur knapp. Nach 70. Minuten dezimierte sich das Heimteam aufgrund einer Roten Karte selbst. Aber die Gäste blieben gnädig und vergaben klare Chancen, ehe sie doch fünf Minuten vor dem Spielende zum verdienten Sieg einköpften.

VfB Sennfeld/R. – Rosenberg 2:1

Das Spitzenspiel fand vor stattlicher Zuschauerkulisse statt und war anfangs ausgeglichen. Im Laufe der Zeit erspielte sich die Heimmannschaft leichte Feldvorteile. B. Tschürtz hatte Pech, als er mit einem Heber knapp übers Tor zielte. Im Gegenzug waren die Gäste durch einen Kopfball von Löw nach einem Freistoß brandgefährlich. In der zweiten Hälfte wurden die Offensivbemühungen, nicht zuletzt durch die Einwechslung des angeschlagenen Torjägers Vintonjak, stärker. In der 49. Minute zeigte der Schiedsrichter nach einem Handspiel der Gäste auf den Punkt. Balb verwandelte des fälligen elfmeter sicher. Im Anschluss setzte Haas für die Rosenberger das Spielgerät per Kopfball an die Latte. In der 75. Minute erzielte Vintonjak nach einem sehenswert vorgetragenen Angriff über Balb und B. Tschürtz das 2:0. Der selbe Spieler scheiterte wenig später nach schönem Flankenlauf und Zuspiel von L. Felke an Torhüter Krauth. Gute Möglichkeiten ergaben sich noch in der Schlussphase für B. Tschürtz und Vintonjak, ohne jedoch erfolgreich zu sein. Die Gäste scheiterten kurz vor Ende an Torhüter Schwab und am Aluminium, erzielten jedoch mit dem Schlusspfiff den Anschlußtreffer durch Stieber.

FC Donebach – FC Schweinberg 2:5

Beide Mannschaften zeigten sich angriffslustig, und Schweinberg traf nur das Aluminium. In der 27. Minute war der FCS aber erfolgreich und ging in Führung. Kurz vor der Halbzeit brachte ein harmloser hoher Ball die Abwehr der Hausherren in Bedrängnis und im Getümmel schoss Reimann das 2:0. In der zweiten Hälfte kam noch mehr Bewegung ins Spiel, und kurz nach Wiederanpfiff baute Adelmann mit einem sehenswerten Freistoß die Führung auf 3:0 aus. Erst in der 52. Minute fand der FCD eine Antwort. Nach einem schönen Zuspiel von A. Rögner mit der Hacke hob Schnetz im „Eins-gegen-Eins“ den Ball über den Torwart zum 3:1. In der 58. Minute wurde der alte Abstand wieder hergestellt, als ein Freistoß von Michel von einem FCD-Spieler mit dem Kopf unglücklich ins eigene Tor verlängert wurde. Nur eine Minute später verkürzte erneute Schnetz zum 2:4 ein. In den Schlussminuten foulte der FCD-Schlussmann einen FCS-Angreifer und musste mit „Rot“ vom Feld. Rüttling verwandelte den fälligen Strafstoß zum Endstand.

SV Seckach – VfB Heidersbach 0:2

Beflügelt vom ersten Dreier am Vorsonntag, begann die Nohe-Elf forsch und verzeichnete durch Daniel Becker die erste Torannäherung. Kurz darauf traten die Gäste durch Schulz und Hemberger erstmals in Aktion. Nachdem die Partie etwas verflachte, parierte SV-Keeper Nohe aus kurzer Distanz gegen M. Rhein. Auf Seckacher Seite kam D. Ganske gefährlich auf, und Schulz im Gästetor zeigte sein Können. Auch die zweite Hälfte begann flott, und die Gäste kamen durch J. Hemberger zur ersten guten Chance. Nohe musste schon sein ganzes Können auspacken und hielt somit die Null fest. Fast im Gegenzug tauchte K. Ganske, wurde aber geblockt. Ganske und Becker für den SV hatten noch die eine oder andere Möglichkeit, ehe die „Roten“ in der Vorwärtsbewegung leichte Ballverluste hinnehmen mussten und so die Gäste regelrecht zu Kontern einluden. Der Unparteiische entschied in der 73. Minute auf Foulelfmeter für den Gast. F. Gruber ließ Nohe keine Chance und verwandelte zur Führung. Der SV kämpfte unverdrossen weiter und Becker kam einen Bruchteil zu spät. In der 78. Minute führte ein schnell vorgetragener Konter durch P. Rhein zum entscheidenden 2:0.

Hardheim/Br.– Höpfingen II 2:2

Hardheim/Bretzingen startete besser in die Partie und ging durch Erhan Cakar in Führung (16.), der einen Freistoß-Abpraller per Kopfball zum 0:1 abschloss. Danach kam Höpfingen II besser auf, und Simon Dietz glückte bereits drei Minuten später das 1:1. Der selbe Spieler verwandelte in der 30. Minute auch einen Elfmeter zur 2:1-Pausenführung. Nach dem Wechsel drängte Hardheim/Bretzingen auf den Ausgleich, auf den die Zuschauer aber bis in die Nachspielzeit hinein warten mussten. Erhan Cakar verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:2.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.04.2019