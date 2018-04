Sennfeld/Roigheim bringt sich wieder ins Geschäft

Anzeige

Großeicholzh. – Berolzheim/H. 5:1

Arnold erzielte in der 15. Minute das 1:0 für die Gäste. Stiedl glich fünf Minuten später aus. In der 45. Minute wurde Bauer gefoult, den fälligen Strafstoß verwandelte Kapitän Miltz zum 2:1. Nach der Pause verzog Grimm per Kopf knapp, und Pfaff hämmerte nach zwei Dritteln des Spiels aus 35 Metern an die Latte. In der 76. Minute schob Miltz aus kurzer Distanz mit seinem zweiten Treffer zur 3:1 ein. Weitere zehn Minuten später erzielte nach Miltz-Flanke auch Stiedl seinen zweiten Treffer. Kurz vor Ende des Spiels setzte Bauer mit einem Volleyschuss den Schlusspunkt in der Wiedergutmachungspartie.

TSV Krautheim – Ballenberg 2:4

Den besseren Start ins Spiel erwischten die Gastgeber, als Ostertag in der siebten Minute seine Farben in Führung brachte. In der 23. Minute erzielte Ballenberg durch Kretschmer den Ausgleich. Nur fünf Minuten später war dann Ostertag wieder für den TSV zur Stelle und markierte das 2:1. Ballenberg ließ nicht locker und erzielte in der 34. Minute durch A. Rüttenauer das 2:2. In der zweiten Hälfte hatten die Gäste den besseren Start und gingen in der 47. Minute durch A. Rüttenauer erstmals in Führung. In der 65. Minute baute M. Rüttenauer die Führung auf 4:2 aus.

TSV Buchen II – SV Schlierstadt 0:5

Bei verteiltem Spiel hielt der TSV zu Beginn mit dem Favoriten gut mit, der nach 20 Minuten seine erste Großchance vergab. Nach einer halben Stunde rettete die Latte, die Einheimischen vor einem Rückstand. Wenig später köpfte ein Gästestürmer neben das Tor. Kurz vor der Pause gelang Schlierstadt aus stark abseitsverdächtiger Position das 1:0. Gleich nach Wiederanpfiff verpasste Buchen den Ausgleich. Zu Beginn der zweiten Halbzeit rettete Torwart Hilbert in höchster Not gegen einen Gästestürmer. Nach einer Stunde fiel durch einen 18-Meter-Schuss das 2:0. Durch das 3:0 eine Viertelstunde vor Schluss war das Spiel entschieden. In der 85. Minute . erhöhte Schlierstadt durch einen „Elfer“ auf 4:0, dem kurz darauf das 5:0 folgte.

Adelsheim/O. – SV Hettigenb. 3:0

Nach 20 Minuten hatten die SpGler die ersten Chancen durch Engel und M. Günther. Einen Flankenlauf von Salig spitzelte Almousa in der 23. Minute zum 1:0 für die Heimmannschaft in das kurze Eck. Kurze Zeit später bediente Mewes Kapitän M. Günther per Hacke und dieser vollendete nach herrlichem Solo zum 2:0 ins lange Eck. In der zweiten Hälfte bäumten sich die Gäste auf, und Mechler sowie Rieß prüften Torwart Tippelt. In der 80. Minute lief Rieß alleine auf Tippelt zu, dieser brachte den Ball aber nicht im Tor unter. Almousa war es dann, der nach weitem Abschlag von Tippelt alleine auf Debatin zulief und seinen 20. Saisontreffer zum 3:0 markierte.

Sindolsh. I/R. II – Laudenberg 0:2

Der Spielverlauf war ziemlich freundschaftlich und die SpG hatte mehrere Chancen, um in Führung zu gehen, entweder wurden die Möglichkeiten leichtfertig vergeben oder der Gästetorwart machte sie zunichte. Nach der Pause änderte sich das Geschehen kaum und die Spielgemeinschaft war weiter überlegen. In der 80. Minute unterlief den Gastgebern ein schwerer Abwehrfehler, den Alexander Galm zur Gäste-Führung nutzte, und Müller erhöhte in der 88. Minute auf 2:0.

