Sennf./R. II dreht am Ende das Spiel

Mudau/Sch. II - Sennfeld/R.II 1:2

Zu Beginn war der Tabellenführer aus Sennfeld/Roigheim die spielbestimmende Mannschaft, ohne sich dabei aber zwingende Torchancen zu erspielen. Kurz vor der Pause parierte Torwart D. Keller einen Elfmeter der Gäste. Nach dem Seitenwechsel kam die Heimmannschaft besser ins Spiel und ging nach 60 Minuten durch B. Kamaso mit 1:0 in Führung. Sennfeld/Roigheim stellte mit einem Doppelschlag (83./85.) den 2:1-Endstand her.

FC Hettingen II – Adelsheim/O.

Die Heimmannschaft ist nicht angetreten.

Götzingen/E.II – Waldh./L./H.II

Die Heimmannschaft ist nicht angetreten.

SV Leibenstadt – FC Zimmern 0:2

In der 23. Minute gingen die Gäste durch einen Freistoß mit 1:0 in Führung. Drei Minuten vor der Pause dann durch einen Foulelfmeter die Chance zum Ausgleich der Gastgeber. Der wurde vom glänzend aufgelegten Gästekeeper L. Ackermann aus dem Eck an die Latte befördert. Nach der Pause fanden die Gastgeber nicht das richte Rezept. So kamen die Gäste in der 70. Minute zur 2:0-Führung. Die nicht aufgebenden Gastgeber versuchten bis zum Schluss, eine Ergebnisverbesserung zu erzielen.

Rippb./W./G.II – Bofsh./O.III 0:2

Die Gäste waren in einem kampfbetonten Spiel spielerisch überlegen. Bei einem seltenen Konter hatte die Heimelf Pech, als der Gästetorhüter eine Chance von Schober gut parierte. In der 2. Hälfte dauerte es bis zur 70. Minute bis die Gäste das 1:0 erzieten. Kurz darauf folgte das 2:0.

Krautheim/W.II – Schweinb. 2:0

In der fünften Minute musste Ostertag aus naher Distanz den Ball nur noch ins leere Tor zum 1:0 einschieben. In der zwölften Minute hämmerte dann Karl den Ball unhaltbar zum 2:0 unter die Latte. In der zweiten Hälfte passierte nichts mehr. So gewannen die Jagsttäler verdient.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 08.04.2019