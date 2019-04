Sennf./R. II kurz vor der Meisterschaft

Sennfeld/R.II – Gommersd.III 2:0

Bereits in der ersten Minute hatte es Jan-Heinrich Matter auf dem Fuß, die Gastgeber in Führung zu schießen, doch wurde sein Schuss pariert. Die Hausherren gestalteten das Spiel. Die Angriffsbemühungen der Gäste aus Gommersdorf endeten am Strafraum des VfB. In der 31. Minute schoss P. Fahrbach nach gutem Zuspiel zum 1:0 ein. Nach einer Ecke für den VfB klärten die Gäste den Ball nicht und aus einer Unstimmigkeit in deren Abwehrreihen war es Jannik Walter, der auf 2:0 für den VfB erhöhte. Nach weiteren Chancen für den VfB, darunter zwei Lattentreffern durch Matter in der 66. und 87. Minute endete die Partie leistungsgerecht mit dem 2:0 für die Gastgeber.

FC Schweinb. II - Mudau/Schl II 1:2

In der 39. Minute gingen die Gäste durch einen sehenswerten Treffer mit 1:0 in Führung. Der FC Schweinberg hielt gut mit und erzielte in der 75. Minute das 1:1. Etwas glücklich gelang der SpG mit dem Schlusspfiff noch der 2:1-Siegtreffer.

Bofsh./O.III – Leibenstadt 2:1

Die Gäste waren zum Beginn des Spiels überlegen. In der zweiten Hälft das gleiche Bild, Leibenstadt war überlegen, nutze seine Chancen nicht. In der 70. Minute erzielten die Gäste nach schönem Spielzug das 1:0. Erst jetzt wachten die Gastgeber auf, trotz Unterzahl gelang ihnen kurz vor Ende der Partie, nach langem Abschlag von P.Zimmermann durch C. Keller das 1:1. Die Gastgeber drückten nun weiter. Nach einem fulminanten Lattentreffer von F. Keller staubte M. Baumann den Abpraller ab und erzielte den glücklichen Siegtreffer.

Krauth./W. II – Rippb./W./ G.II 4:0

In der 33. Minuten nutze D. Merz eine schöne Hereingabe von S. Schmetzer und erzielte das 1:0. In der 38. Minute nutzte S. „Gieße“ Groß wiederum eine schöne Vorarbeit von S. Schmetzer und erhöhte auf 2:0. Mitte der zweiten Hälfte nahm die SpG wieder Fahrt auf und erspielte sich Chance um Chance, jedoch erst in der 75. Minute nutze J. Ostertag die Vorlage von V. Helbig zum 3:0. In der 84. Minute nahm A. Burkert Maß und erzielte mit seinem Fernschuss den 4:0-Endstand.

Adelh./ O. II – FC Zimmern 0:7

Hierzu lag kein Spielbericht vor

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.04.2019