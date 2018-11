Serie mit einer langen Tradition

Die Fußballfreunde der Region haben sich die Termine des traditionsreichen Turniers schon fest im Kalender vorgemerkt: Im Rahmen des 48. Bürgermeister-Weid-Gedächtnis-Hallenfußballturniers in Königshofen steht zunächst das „Obi-Masters“ vor der Tür. Dabei hat die Traditionsveranstaltung auch heuer von seiner Anziehungskraft nichts verloren.

Sämtliche Fußballkreise aus der Regionen Baden, Bayern und Württemberg sind mit ihren Spitzenteams am Sonntag, 30. Dezember, in der Messestadt wieder mit dabei. Los geht es am Sonntag, 23. Dezember, also einen Tag vor Heiligabend, ab 11 Uhr in der Tauber-Franken-Halle in Königshofen mit dem Obi-Cup (Teilnehmer aus Kreisligen und Kreisklassen).

Dabei werden Preisgelder von insgesamt 1000 Euro ausgespielt. Der Obi-Cup-Gewinner 2018 ist dann automatisch für den Obi-Masters-Cup am Sonntag, 30. Dezember qualifiziert. Die Auslosung für den Obi-Cup ergab folgende Gruppeneinteilung:

Gruppe A: SV Königshofen II, SV Anadolu Lauda I, TSV Gerchsheim, SpG SV Wittighausen / SV Zimmern undTTSC Buchen II.

Gruppe B: TTSC Buchen I, SV Anadolu Lauda II, SV Bütthard, SV Aalbachtal und SpG TSV Dittwar / FC Heckfeld.

Gruppe C: FC Hettingen, Türkgücü Wertheim, DJK Unterbalbach, TSV Merchingen und SpG Winzer Beckstein.

Zum absoluten Höhepunkt kommt es dann am Sonntag, 30. Dezember, mit dem Obi-Masters-Cup. Allein auf den Champion wartet eine Geldprämie in Höhe von 1200 Euro und auch die nächstplatzierten Teams teilen sich nochmals 800 Euro Euro auf.

Mittlerweile wurde die Auslosung auch für dieses Event in Königshofen durchgeführt, wobei der Würzburger FV, FC Grünsfeld, FV Lauda, TG Höchberg, Gastgeber SV Königshofen und Titelverteidiger ASV Rimpar bei der Auslosung gesetzt waren. Alle anderen Teams wurden einander zugelost.

Gruppe A: Würzburger FV (Oberliga), SV Königshofen (Landesliga), 1. FC Umpfertal (Kreisliga), FC Hettingen (Kreisliga) und der Qualifikant aus dem Wettbewerb des Obi-Cups 2018.

Gruppe B: TG Höchberg (Landesliga), FV Lauda (Verbandsliga), SV Bütthard (Kreisliga), SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim (Bezirksliga Hohenlohe) und SV Viktoria Wertheim (Landesliga).

Gruppe C: ASV Rimpar (Landesliga), FC Grünsfeld (Landesliga Odenwald), SV Edelfingen (Kreisliga), SV Distelhausen (Kreisklasse) und FCS 06 Koenigshoffen (Bezirksliga).

a.i.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.12.2018